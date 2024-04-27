Телеканал "Еспресо" має більший спектр позицій, ніж телемарафон, - членкиня громадської ради при Комітеті ВР України з питань свободи слова Дуцик

Про це вона заявила в етері Еспресо.

“Історія з відключенням телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" з мережі Т2. Я знаю, що ці канали подавали до суду щодо такого рішення. І було б дуже добре, якби суд поставив крапку в цій справі. Оскільки в таких діях дійсно є порушення", - пояснила Дуцик.

За її словами, всі телеканали України мають висловлювати позицію в межах розумного під час війни.

"Під час багатьох дискусій я неодноразово говорила, що є певний плюс у тому, що "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" не потрапили до "Єдиного телемарафону". Оскільки ваш канал може давати альтернативну позицію. Це дуже важливо. Всі це роблять у розумних межах під час війни. Втім, сьогодні телеканал "Еспресо" має більший спектр позицій, ніж телемарафон. І це є дуже позитивним", - додала вона.