Телеканал "Еспресо" має більший спектр позицій, ніж телемарафон, - членкиня громадської ради при Комітеті ВР України з питань свободи слова Дуцик
Членкиня громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова Діана Дуцик вважає, що телеканал "Еспресо" має більший спектр позицій щодо внутрішньої та зовнішньої ситуації в країні, аніж канали телемарафону
Про це вона заявила в етері Еспресо.
“Історія з відключенням телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" з мережі Т2. Я знаю, що ці канали подавали до суду щодо такого рішення. І було б дуже добре, якби суд поставив крапку в цій справі. Оскільки в таких діях дійсно є порушення", - пояснила Дуцик.
За її словами, всі телеканали України мають висловлювати позицію в межах розумного під час війни.
"Під час багатьох дискусій я неодноразово говорила, що є певний плюс у тому, що "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" не потрапили до "Єдиного телемарафону". Оскільки ваш канал може давати альтернативну позицію. Це дуже важливо. Всі це роблять у розумних межах під час війни. Втім, сьогодні телеканал "Еспресо" має більший спектр позицій, ніж телемарафон. І це є дуже позитивним", - додала вона.
- 26 квітня Інститут масової інформації (ІМІ) оновив список прозорих і відповідальних медіа. Сайт Еспресо традиційно перебуває у переліку видань, які дотримуються професійних стандартів та не містять джинси, мови ворожнечі, сексизму і фейків
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе