Телемарафон сьогодні не виправдовує виділених на нього коштів, - Потураєв
Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що до телемарафону "Єдині новини" виникають обґрунтовані питання, і він наразі не виправдовує виділених коштів
Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
На думку депутата, телемарафон сьогодні не виправдовує виділених на нього коштів.
Потураєв нагадав й про Національну суспільну телерадіокомпанію України (НТСУ), яка також має значний бюджет. Попри те, що НТСУ є джерелом перевіреної інформації, в неї також інколи виникають помилки та відхилення від абсолютної політичної нейтральності.
"Але таке трапляється всюди, і на BBC теж. Бо кожна людина, яка працює в медіа - це жива людина, зі своїми смаками, вподобаннями, баченням ситуації, і певна особистісна оптика все одно є. І це нормально", - додав політик.
Коментуючи викривлення політичної нейтральності на телемарафоні, Потураєв заявив, що не вітає це, втім, наразі марафон складається з приватних виробників, яким ніхто та ніколи не міг зауважити, щоб вони дотримувались вищезгаданого принципу. Зокрема, відповідні "перекоси" викликають зауваження з боку західних партнерів.
Голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики переконаний у тому, що телемарафон подає якісну інформацію.
"Це професійні команди, журналісти, які відповідально ставляться до своєї роботи, і вони не транслюють фейків. Коли кажуть, що марафон – в рожевих окулярах, він не говорить про проблеми... Я з цим не згоден, бо в марафоні говорять про проблеми. А в інших медіа, що, тільки про проблеми й говорять? Та ні. Говорять про різне", - заявив Потураєв.
Він також відзначив, що до марафону є обґрунтовані запитання, його показники знижувались протягом 2024 року. У зв'язку з цим необхідно шукати якісь рішення перед тим, як поставити питання щодо продовження фінансування.
- Членкиня громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова Діана Дуцик вважає, що телеканал "Еспресо" має більший спектр позицій щодо внутрішньої та зовнішньої ситуації в країні, аніж канали телемарафону.
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