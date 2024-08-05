Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

На думку депутата, телемарафон сьогодні не виправдовує виділених на нього коштів.

Потураєв нагадав й про Національну суспільну телерадіокомпанію України (НТСУ), яка також має значний бюджет. Попри те, що НТСУ є джерелом перевіреної інформації, в неї також інколи виникають помилки та відхилення від абсолютної політичної нейтральності.

"Але таке трапляється всюди, і на BBC теж. Бо кожна людина, яка працює в медіа - це жива людина, зі своїми смаками, вподобаннями, баченням ситуації, і певна особистісна оптика все одно є. І це нормально", - додав політик.

Коментуючи викривлення політичної нейтральності на телемарафоні, Потураєв заявив, що не вітає це, втім, наразі марафон складається з приватних виробників, яким ніхто та ніколи не міг зауважити, щоб вони дотримувались вищезгаданого принципу. Зокрема, відповідні "перекоси" викликають зауваження з боку західних партнерів.

Голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики переконаний у тому, що телемарафон подає якісну інформацію.

"Це професійні команди, журналісти, які відповідально ставляться до своєї роботи, і вони не транслюють фейків. Коли кажуть, що марафон – в рожевих окулярах, він не говорить про проблеми... Я з цим не згоден, бо в марафоні говорять про проблеми. А в інших медіа, що, тільки про проблеми й говорять? Та ні. Говорять про різне", - заявив Потураєв.

Він також відзначив, що до марафону є обґрунтовані запитання, його показники знижувались протягом 2024 року. У зв'язку з цим необхідно шукати якісь рішення перед тим, як поставити питання щодо продовження фінансування.