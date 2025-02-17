Теплопостачання в Миколаєві після атаки РФ повністю відновлене

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Станом на 8:00 енергетики заживили всіх абонентів. Зараз тепла у мережі трохи менше, ніж має бути, але це пов'язано з поступовим набором температури в мережі. Тобто за добу, думаю, ми вийдемо на нормативні показники, якщо не буде жодних форс-мажорних ситуацій", - сказав він.

За його словами, підключення абонентів відбулося протягом ночі. Мова йде про близько 100 тисяч людей.

Згодом міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що аварійні роботи планують завершити до вечора 17 лютого. Він вважає, що атака була спробою залишити місто без тепла під час похолодання.

"Загалом близько 40 відсотків споживачів отримує послугу саме від "Миколаївської ТЕЦ". З цього часу представники ТЕЦ разом з нашим комунальним підприємством "Миколаївоблтеплоенерго" приступили до ліквідації наслідків", - додав міський голова.

За словами мера, чотири будинки залишаються без опалення через проблеми з запуском системи.

"Що стосується поновлення тепла у домівках містян: зараз продовжується закачування системи водою, тобто дехто може відчувати, що батареї ще холодні або теплішають", — пояснив міський голова.

Сєнкевич додав, що генерація зруйнована повністю.

"Зруйнована генерація, вона точно не підлягає відновленню, як мінімум у цьому опалювальному сезоні 100 відсотків, тобто там просто навіть ніхто ще не береться зараз це робити, тому що там просто все зруйновано", — наголосив міський голова.

В ніч на неділю, 16 лютого, РФ атакувала Миколаїв, були пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті через ворожу атаку повністю зруйновано електрогенерацію.



