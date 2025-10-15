The Insider: Опублікована СБУ копія закордонного російського паспорта Труханова є підробкою
Видання The Insider стверджує, що оприлюднена СБУ копія паспорта міського голови Одеси Геннадія Труханова, на підставі якої йому припинили громадянство України, є підробкою
Про це йдеться у розслідуванні The Insider.
Як з'ясувало видання, згідно з російськими базами даних, у Труханова насправді нібито було два російських паспорти. Перший, номер якого починається з 4604, значиться як виданий 15 квітня 2003 року, а потім втрачений. Другий, номер якого починається з цифр 4611, виданий 24 березня 2012 замість втраченого. У заяві на видачу цього паспорта, що є у розпорядженні The Insider, значиться "у зв'язку з досягненням 45-річного віку".
Розслідувачі наполягають, що копія закордонного паспорта, яку опублікувала СБУ, є фальшивкою. Вони наполягають, що з номера документа випливає, що його було видано 2 листопада 2010 року, а не в грудні 2015-го.
"Паспорт з таким номером було видано цього дня, але зовсім іншій людині — росіянці, на ім'я Тетяна, яка потім успішно подорожувала цим паспортом", написав The Insider.
Там також звернули увагу, що ім'я Геннадій латинськими літерами транслітерується з двома n, а не однією.
"Судячи з даних перетинів кордону, після початку війни у 2014 році Труханов не бував у Росії, принаймні під своїм ім'ям, і немає жодних даних про наявність у нього будь-якого актуального російського закордонного паспорта", - пише The Insider.
Документи Труханова, фото: The Insider
- 14 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства Труханова, а СБУ оприлюднила копію закордонного паспорта мера Одеси.
