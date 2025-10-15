Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Суспільство The Insider: Опублікована СБУ копія закордонного російського паспорта Труханова є підробкою

The Insider: Опублікована СБУ копія закордонного російського паспорта Труханова є підробкою

Дмитро Марценишин
15 жовтня, 2025 середа
18:04
Суспільство Геннадій Труханов

Видання The Insider стверджує, що оприлюднена СБУ копія паспорта міського голови Одеси Геннадія Труханова, на підставі якої йому припинили громадянство України, є підробкою

Зміст

Про це йдеться у розслідуванні The Insider

Як з'ясувало видання, згідно з російськими базами даних, у Труханова насправді нібито було два російських паспорти. Перший, номер якого починається з 4604, значиться як виданий 15 квітня 2003 року, а потім втрачений. Другий, номер якого починається з цифр 4611, виданий 24 березня 2012 замість втраченого. У заяві на видачу цього паспорта, що є у розпорядженні The Insider, значиться "у зв'язку з досягненням 45-річного віку". 

Розслідувачі наполягають, що копія закордонного паспорта, яку опублікувала СБУ, є фальшивкою. Вони наполягають, що з номера документа випливає, що його було видано 2 листопада 2010 року, а не в грудні 2015-го. 

"Паспорт з таким номером було видано цього дня, але зовсім іншій людині — росіянці, на ім'я Тетяна, яка потім успішно подорожувала цим паспортом", написав The Insider. 

Там також звернули увагу, що  ім'я Геннадій латинськими літерами транслітерується з двома n, а не однією. 

"Судячи з даних перетинів кордону, після початку війни у ​​2014 році Труханов не бував у Росії, принаймні під своїм ім'ям, і немає жодних даних про наявність у нього будь-якого актуального російського закордонного паспорта", - пише The Insider. 

Документи Труханова

Документи Труханова, фото: The Insider

 

  • 14 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства Труханова, а СБУ оприлюднила копію закордонного паспорта мера Одеси. 
Теги:
Новини
Росія
Одеса
СБУ
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Читайте також:
Путін в Кремлі
Автор Оксана Ліховід
14 жовтня, 2025 вiвторок
Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко
ЗАЕС
Автор Марина Клюєва
12 жовтня, 2025 неділя
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
Автор Мирослав Откович
14 жовтня, 2025 вiвторок
"Токсична квітка надії" громадянина Труханова
Київ
+7.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
15 жовтня
19:11
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог накопичив велику кількість живої сили навпроти наших позицій, - у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
19:04
Денис Шмигаль під час виступу на 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн"
Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів профінансувати PURL, дрони та боєприпаси великої дальності
18:34
Відключення світла протягом зими
По всій Україні застосовано аварійні відключення електроенергії
18:30
Ексклюзив
Tomahawk
Зеленський говорив про блекаут у Москві, одна з версій Tomahawk може коротити електромережі у цілих містах, - американіст Довгополий
18:22
"Ми чекаємо на своїх рідних і на реакцію президента", –  родичі військовополонених азовців на акції-протесті
18:04
OPINION
Який у нас план, якщо війна триватиме ще два роки? Три роки? П’ять років?
17:43
Ексклюзив
Генадій Труханов
"Це перехоплення контролю над ситуацією": аналітик Горбач про припинення громадянства Труханова
17:26
Ексклюзив
Геннадій Труханов
"Такі рішення дають підстави звинувачувати владу": екснардеп Черненко про припинення громадянства Труханова
17:07
Володимир Зеленський
Зеленський: РФ готує подальшу військову експлуатацію Білорусі — Україна попередить партнерів
17:04
Чарлі Кірк
США анулювали візи шістьом іноземцям через коментарі про загибель Чарлі Кірка
16:51
Зеленський підписав законопроєкт щодо посилення безпеки у школах
16:35
Генштаб, фронт
З початку доби на фронті відбулися 99 боїв: Сили оборони зупинили 26 атак на Покровському напрямку
16:34
Огляд
Нафта
РФ втрачає доходи від нафти та газу: надходження від експорту у вересні стали найнижчими від початку повномасштабного вторгнення в Україну
16:15
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
OPINION
Кейс Труханова. Маховик запущений давно. І успішно
16:00
Ексклюзив
Поблизу палацу Орбеліані у Тбілісі (вечір суботи, 04.10.2025)
Псевдовлада Грузії - це авторитарний режим і сателіт Росії, - активістка Кахіані
15:34
Огляд
За Одесою слідкуватиме генерал СБУ: хто такий Сергій Лисак, який очолив новостворену міську військову адміністрацію
15:30
Ексклюзив
Андрей Бабіш
Бабіш не стане другим Орбаном: Хотин розповів, чи сформують у парламенті Чехії коаліцію з ультраправими та чого очікувати Україні
15:20
Обіцяні F-16 надійдуть до України після завершення технічної підготовки, - міністр оборони Бельгії
14:52
Російський газ
Лідер опозиції Угорщини виступає проти швидкої відмови від російських енергоносіїв
14:05
OPINION
Рольові ігри ФСБ у рясах
13:50
Валерій Залужний
Залужний взяв участь у навчаннях НАТО "TARASSIS-2025" у рамках посиленого партнерства України
13:39
Ексклюзив
Ракети Tomahawk ефективні лише, якщо їх використовувати масово, - військовий експерт Ступак
13:21
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
В Чернігові застосовують графіки відключень, в інших областях — без обмежень: ситуація в енергосистемі 15 жовтня
13:05
Оновлено
Сергій Лисак
Зеленський призначив очільника Дніпропетровської ОВА Лисака керівником новоствореної ВА Одеси
13:02
Богдан Кротевич (Тавр)
Кротевич заявив, що перебуває у російських списках на ліквідацію
13:01
Ексклюзив
співробітники ТЦК перевіряють документи під час патрулювання, Харків
Ситуацію з мобілізацією все ще можна виправити, - ветеран російсько-української війни Симороз
12:57
Ексклюзив
Ігор Лапін
Окупанти фактично взяли Покровськ у вогневе кільце, - офіцер ЗСУ Лапін
12:49
Погода з Наталкою Діденко
Без дощів і без снігу: Наталка Діденко розповіла про погоду 16-17 жовтня
12:22
Ексклюзив
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
"Виглядає так, що не змогли звільнити в законний спосіб": журналіст Ніколов про припинення громадянства Труханова
12:00
OPINION
Російська глибинка: може бути погано, але має бути тихо
11:55
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За минулу добу на фронті відбулося 182 бої, найбільше - на Покровському напрямку
11:36
Партнерський матеріал
Практика студентів и на виробництві “Миронівська птахофабрика”.
Практика в агрохолдингу МХП: як почати кар’єру молодим спеціалістам
11:28
Ексклюзив
Американська зброя для України
Фінляндія й Литва також долучаються до ініціативи PURL, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя
11:26
удар по нафтобазі в Феодосії
Сили оборони України завдали повторного удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
11:13
Аналітика
FPV-дрони для Сил оборони
Як "капіталізувати" нашу "дронову революцію" в міжнародних проєктах
10:50
Огляд
ZUS
Як з жовтня змінились умови доступу українців до медицини у Польщі та коли ZUS почне перевірки економічної активності іноземців
10:09
Китайські авіалінії, China Airlines
У Китаї розкритикували ідею Трампа заборонити польоти над Росією
10:03
Оновлено
Дніпропетровська область
Нічна атака 15 жовтня: на Дніпровщині постраждав хлопець, у Чернігові влучання
10:00
OPINION
Про позбавлення громадянства Труханова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV