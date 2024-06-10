Топ-5 трендових прикрас 2024: вони зроблять ваш образ неперевершеним

Прикраси дозволяють експериментувати з різними стилями та створювати образи, які підкреслюють природну красу та індивідуальність. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу великим об’ємним прикрасам, чи делікатним та ніжним елементам, цьогорічні тренди дозволять вам залишатися на піку моди.

Квіткові мотиви

Квіткові мотиви стали головним трендом сезону весна-літо, вони проникли в усі аспекти моди. Це відображення загальної тенденції до природності, романтизму та жіночності, яка домінує в сучасній моді.

Квіткові принти на сукнях, вишивка на блузах, об’ємні деталі на взутті та сумках – це все було присутнє на модних показах цьогоріч. Аплікації, вишивки або навіть тривимірні квіти, які додають аксесуарам особливого шарму та роблять їх центральним елементом образу.

Відомі бренди, такі як Chanel, Dolce & Gabbana та Carolina Herrera, представили свої інтерпретації квітів. Обручі для волосся із 3D трояндами зі стрічок від Chanel, підкреслюють романтичний і витончений стиль. Такі аксесуари додають образу ніжності та жіночності.

Золоті брошки, сережки та намиста з квітами від Carolina Herrera, створюють розкішний та елегантний вигляд. Вони поєднують у собі класику та сучасність, додаючи образу унікальності та витонченості.

Прикраси, що натхненні квітковими мотивами, можуть бути головним акцентом образу або підкреслювати основну ідею. Квіти можуть бути виконані із стрічок та різних тканин, але загальна тенденція у використанні металів веде до того, що найактуальніші моделі виконані переважно зі срібла чи золота.

Квіти на сережках, браслетах, підвісах, каблучках та обручах – обирайте варіант, що вам до вподоби.

Фото: Колаж Еспресо.TV (Carolina Herrera, Balmain, Chanel)

Перлини у сучасному виконанні

Перли завжди асоціювалися з елегантністю і витонченістю. Цього сезону вони повертаються з новими сучасними інтерпретаціями, що робить їх більш універсальними та привабливими для модниць.

Класичним варіантом завжди вважали намисто із перлів, однак цього сезону не варто зупинятись на цьому. Розгляньте різні моделі сережок та каблучок, не бійтеся нового та сміливо експериментуйте.

"Тренд на перли ідеально доповнює фемінний настрій легкості й ніжності, що захопив подіуми десятків світових брендів цього весняно-літнього сезону", - зазначають в журналі Harper's Bazaar.

Сережки з перлами представлені у широкому асортименті – від класичних "гвоздиків" до довгих сережок з багатьма елементами. Масивні варіанти або формати моносережок стали цікавими доповненнями образів, що додають драматизму та стилю. Крім того, зверніть увагу на кільця з перлами, вони можуть бути делікатними або досить масивними. Ці вироби чудово доповнюють як вечірні, так і повсякденні образи. Масивний елемент з перлами на каблучці додає розкоші та вишуканості.

Шукайте натхнення та цікаві поєднання в колекціях Versace, Chanel та Erdem.

Фото: Колаж Еспресо.TV (Givenchy, Dries Van Noten, Chanel)

Довгі підвіси

Підвіси на довгому ланцюжку стали трендом у світі моди ще в минулому році та тримаються досі в топі. Їх популярність зросла завдяки універсальності та здатності доповнювати різні стилі одягу, від ділових жакетів до романтичних суконь і повсякденного трикотажу.

Довгі ланцюжки з підвісами додають образу ексклюзивності та елегантності. Вони м'яко обрамляють силует, підкреслюючи тонку талію або вигин шиї. Багатошарові комбінації з декількома ланцюжками різної довжини та дизайну, як презентували в Ralph Lauren або Chanel додають образу глибини та індивідуальності.

Довгі ланцюжки з підвісами підходять як для повсякденного носіння, так і для особливих подій. Вони можуть стати яскравим акцентом у повсякденному образі або доповнити вечірній наряд.

Загалом в колекціях відомих дизайнерів - Carven, Valentino, Chloé, Louis Vuitton та інших, представлений великий вибір матеріалів та стилів цих виробів, що дозволяє підібрати прикрасу, яка відображатиме ваш індивідуальний стиль і смак.

Фото: Колаж Еспресо.TV (Burberry, Chanel, Louis Vuitton)

Браслети-кафи та сережки-кафи

Сережки-кафи здобули популярність серед фешн-цінителів. Вони створюють враження елегантності та сміливості, яке важко досягнути за допомогою звичайних сережок. Кафи дозволяють виражати свою індивідуальність та стиль через аксесуари. Вони можуть бути великим та яскравим акцентом в образі, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче виділятися із натовпу.

Кафи, які обрамлюють усе вухо, мають великий візуальний ефект. Вони одразу привертають увагу та додають образу загадковості. Від дрібних різнокольорових каменів у виконанні Loewe, до великих геометричних форм і навіть екзотичних рослинних мотивів у колекції Zimmermann - кафи можуть бути виготовлені в різних стилях, що дозволяє кожній людині підібрати варіант, який відповідає індивідуальному смаку.

Багато відомих брендів, таких як Alexander McQueen та Schiaparelli, додали масивні браслети-кафи, що виконані з металів у свої колекції. Такі аксесуари можуть бути акцентом образу, а також модельєри пропонують їх поєднувати із масивним сережками.

Фото: Колаж Еспресо.TV (Valentino, Alexander McQueen, Balmain)

Брошки

Якщо у вас брошки асоціюються із чимось старим та нецікавим, тоді ви дуже помиляєтесь, адже вони стали оригінальними доповненнями образів у весняно-літніх колекціях найвідоміших брендів. Брошки не лише додають елегантності та стилю до образу, але і можуть бути важливим акцентом, що підкреслює індивідуальність. "Якщо взимку вони з’являлися на лонгслівах, светрах і навіть пуховиках, то цього сезону переїжджають на сукні та жакети", - розповідають в Harper's Bazaar.

Якщо додати брошку до сукні або жакету, це допоможе виділити ваш образ серед натовпу, зробивши його більш стильним та елегантним. Цей аксесуар став родзинкою образів багатьох модних будинків, у Blumarine та Coach було перенесено анімалістичні мотиви, а в Carolina Herrera та Chanel показали як варто інтегрувати квіткові елементи.

Брошки дають можливість експериментувати з образом. Ви можете вибирати різні форми, розміри та дизайни, щоб створити унікальний образ, який відображає вашу індивідуальність.

Фото: Колаж Еспресо.TV (Carolina Herrera, Chanel, Coach)

Трендові прикраси на весняно-літній сезон надзвичайно різноманітні та цікаві. Вони дозволяють експериментувати з різними стилями та створювати образи, які підкреслюють природну красу та індивідуальність. Тому, ви точно зможете обрати найкращі варіанти.