Труханов поширює наратив, що одесити проти перейменувань вулиць. В ОВА відреагували

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Telegram Геннадія Труханова.

У своєму офіційному Telegram-каналі Геннадій Труханов влаштував голосування щодо перейменувань радянських та імперських назв вулиць у місті Одеса.

"Як ви бачите проти перейменування 95 278 голосів, 93 641 - за. Отже, перевага варіанту проти перейменування у 1603 голоси", - пише Труханов.

Водночас мер Одеси натякає, що опитування, яке було на його каналі, вийшло некоректним, бо у ньому брали участь жителі інших міст.

"Я вдячний усім, хто взяв участь в опитуванні: жителям Одеси, Києва, Тернополя, Львова, Вінниці, Жмеринки, Варшави, Берліну, Монреаля, Чикаго та інших! Нам дуже приємно, що ви переймаєтесь долею нашого міста, але все ж таки наголошую: долю Одеси повинні вирішувати справжні одесити", - пише Геннадій Труханов.

Додатково Труханов виклав скриншоти з опитувань, які проводились в одеських Telegam-каналах. Опираючись на ці результати, більшість опитаних нібито виступають проти декомунізації.

Реакція ОВА

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зауважив, що Одеса - є, і лишається українським містом, яке створювали, будували та розвивали українці.

"У нинішніх реаліях в українському місті не місце вулицям на честь людей, що отримували з рук Путіна медалі або співпрацювали з КДБ чи оспівували радянський союз з імперією. Сучасна українська Одеса - це про людей, про молодь, що ціною власного життя та здоров’я боронить незалежність, про сучасних діячів мистецтв, письменників, поетів", - йдеться у повідомленні.

За словами Кіпера, саме зараз Одесі випав історичний шанс відірватися від імперських наративів: бути сучасним і культурно незалежним українським містом, а не жити минулим.

"А якщо комусь дуже кортить прогулюватися вулицями з імперськими/радянськими назвами - є Москва та Уфа, а не українська Одеса. В Одесі такого не буде", - наголосив Олег Кіпер.