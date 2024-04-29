Ця процедура відтягнута у часі: адвокат Мицик щодо позбавлення керування транспортним засобом у законі про мобілізацію

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Скажу з приводу процедури, яка всіх цікавить, щодо позбавлення спеціального права у вигляді керування транспортним засобом. Ця процедура відтягнута у часі й не почне діяти у першій день. Оскільки у законі написано, що громадяни, які порушили вимоги 1-3 пунктів 22 статті, а це з'явитися, пройти медогляд, тобто стосовно ключових питань, допустили порушення цього закону, вчинили адміністративне порушення. Цих громадян мають притягнути до адміністративної відповідальності по 210 статті до великого штрафу", - прокоментував адвокат.



За його словами, тільки після цього військкомат має право зобов'язати поліцію доставити таку людину шляхом виїзду до місця, де проживає ця особа, та провести її адміністративне затримання.



"Після поліції військкомат скеровує вимогу, і у цьому випадку військкомат упродовж 5 днів з моменту остаточного виконання циклу дій повинен звернутися у місцевий суд. У суді справа має вирішуватися по певній процедурі, в законі закладено два місяці на повний розгляд цієї процедури, після чого стане питання про обмеження спеціального права. Наскільки це буде дієве, з часом побачимо", - резюмував Олег Мицик.