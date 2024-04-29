Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Ця процедура відтягнута у часі: адвокат Мицик щодо позбавлення керування транспортним засобом у законі про мобілізацію
Ексклюзив

Ця процедура відтягнута у часі: адвокат Мицик щодо позбавлення керування транспортним засобом у законі про мобілізацію

29 квітня, 2024 понедiлок
12:31
Суспільство

Олег Мицик, адвокат, зазначив, що у законі про мобілізацію процедура щодо позбавлення спеціального права у вигляді керування транспортним засобом потребує виконання певного циклу дій

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Скажу з приводу процедури, яка всіх цікавить, щодо позбавлення спеціального права у вигляді керування транспортним засобом. Ця процедура відтягнута у часі й не почне діяти у першій день. Оскільки у законі написано, що громадяни, які порушили вимоги 1-3 пунктів 22 статті, а це з'явитися, пройти медогляд, тобто стосовно ключових питань, допустили порушення цього закону, вчинили адміністративне порушення. Цих громадян мають притягнути до адміністративної відповідальності по 210 статті до великого штрафу", - прокоментував адвокат.

За його словами, тільки після цього військкомат має право зобов'язати поліцію доставити таку людину шляхом виїзду до місця, де проживає ця особа, та провести її адміністративне затримання.

"Після поліції військкомат скеровує вимогу, і у цьому випадку військкомат упродовж 5 днів з моменту остаточного виконання циклу дій повинен звернутися у місцевий суд. У суді справа має вирішуватися по певній процедурі, в законі закладено два місяці на повний розгляд цієї процедури, після чого стане питання про обмеження спеціального права. Наскільки це буде дієве, з часом побачимо", - резюмував Олег Мицик.

  • Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України"
Теги:
Україна
мобілізація
Читайте також:
ЗСУ, українські військові
28 квітня, 2024 неділя
"Ситуація нагадує початок вторгнення РФ": Цаплієнко заявив про перекидання бійців ГУР до Часового Яру
картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза"
26 квітня, 2024 п'ятниця
"Мону Лізу" можуть перемістити у підземну кімнату, адже картина викликає "розчарування громадськості"
Дональд Трамп
28 квітня, 2024 неділя
"Тепер ми не знаємо, яким чином повернуться вибори для Трампа", - дипломат Щербак про внутрішній конфлікт в республіканській партії
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 39.95
  • EUR
    Купівля 42.28
    Продаж 42.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 квітня
12:29
Кремль москва
Росія торік отримала €800 млн податків від західних банків, - FT
12:27
Бузок
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у передвеликодній тиждень
12:11
На фото: Жерар Депардьє
Жерара Депардьє викликали в поліцію через звинувачення у сексуальному насильстві
12:10
На фото прапор ОАЕ
Україна й ОАЕ уклали угоду про зростання двосторонньої торгівлі
12:07
Огляд
Інтер, чемпіонський парад у Мілані, Сан-Сіро
ПСЖ взяв перший титул без Мессі, "Інтер" став чемпіоном у дербі з "Міланом", а "Ліверпуль" вибув з перегонів у АПЛ. Головні новини світового спорту за тиждень
12:03
електроенергія
Україна запланувала незначний експорт електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 29 квітня
12:02
OPINION
Олексій Голобуцький
США — Китай: жорстка риторика Пекіна
11:48
На фото: Ангеліна Усанова перемогла на Miss Eco International-2024
"Міс Всесвіт Україна - 2023" Ангеліна Усанова перемогла на Miss Eco International - 2024
11:33
Майк Джонсон
"Не дозволимо скинути спікера": демократи в конгресі США заявили, що не підтримають відставку Джонсона
11:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни просуваються біля Авдіївки, поки Україна чекає на допомогу, та як цивільні роблять FPV-дрони вдома. Акценти світових ЗМІ 29 квітня
11:20
Молдова
Євроінтеграційний прогрес Молдови оцінюватимуть окремо від України, – посол ЄС
10:58
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
Втрата Очеретиного - це те, чого не повинно було відбутися найближчим часом, - "Інформаційний спротив"
10:46
зенітно ракетний комплекс Patriot
Польща здатна закрити небо над заходом України, але для цього потрібна політична воля, - Повітряні сили
10:43
Неприбуткова організація World Central Kitchen
World Central Kitchen відновлює роботу в Газі після вбивства сімох її волонтерів
10:36
Делегація індійських культурних діячів
In Solidarity With Ukraine: індійські культурні діячі та правозахисники відвідали Україну 
10:35
На фото:Фестиваль "Книжкова країна"
Письменник Ян Валєтов і "слуга" Бужанський обурилися через брак російської на фестивалі "Книжкова країна"
10:28
Коригували російські удари з "Градів" по підрозділах ЗСУ: подружжя з Сумщини підозрюють у держзраді
10:19
Оновлено
чатбот єВорог
Офіційні чат-боти України в Telegram відновили роботу
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 квітня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:09
OPINION
Юрій Богданов
Про американську допомогу, послідовність і принциповість
10:06
телевізор телебачення
У Харкові відновили цифрове мовлення Т2 після російського обстрілу телевежі 22 квітня
10:00
сша допомога Україні
Аналітики Reuters підрахували, скільки коштів потрібно Україні, аби розв'язати конфлікт із РФ
09:43
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ворог намагається використати вікно можливостей: Згурець про ситуацію на фронті
09:39
Михайло Фоменко
Помер екстренер збірної України з футболу Михайло Фоменко
09:19
Ярослав Юрчишин
"Приклад стокгольмського синдрому": Юрчишин не повʼязує блокування чат-ботів ГУР і СБУ з критикою Telegram
09:06
Алекс Петріашвілі
У Грузії на мітингу проти закону про "іноагентів" затримали ексміністра з євроінтеграції
09:02
Китай
Очільник китайської розвідки обіцяє боротися зі шпигунством після звинувачень з боку США та ЄС
08:33
Девід Кемерон
Переліт за $436 тисяч: британського міністра Кемерона розкритикували через витрати на тур Центральною Азією
08:21
Польща кордон
Кордон із РФ і Білоруссю треба мінувати вже зараз, - польський генерал Скшипчак
08:04
OPINION
Орест Сохар
Чи є у Байдена план?
07:41
Інфографіка
За добу Сили оборони ліквідували 37 ворожих артсистем, 6 танків та 1320 окупантів
07:37
літак МІГ-29
США придбали у Казахстану 81 радянський бойовий літак: ймовірно, передадуть Україні, - ЗМІ
07:25
Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Байден обговорив з Нетаньягу відкриття нових пунктів пропуску у Газі
07:19
стрілянина
У Греції сталася стрілянина біля нічного клубу: є загиблий і поранений
06:52
Харків, ілюстративне фото
В ISW оцінили, що російській армії не вистачить сил для захоплення Харкова
06:50
Латвія
Латвія передала Україні нову партію допомоги у сфері енергетики
06:33
ЗСУ генштаб війна з Росією
Відхід Сил оборони з позицій на захід від Авдіївки поки не сприяв просуванню Росії, - ISW
05:51
газ, ГТС
"Італія може повністю обійтися без російського газу": міністр енергетики про нові санкції
00:46
Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин намагається налагодити зв'язки з Росією, щоб відновити економіку КНДР, - FT
2024, неділя
28 квітня
23:59
ДТП
У Мексиці автобус потрапив у ДТП: загинули 14 пасажирів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV