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У Бородянці за підтримки благодійників відкрили хаб для жінок, які постраждали від війни

Юлія Юліна
14 листопада, 2024 четвер
09:30
Суспільство

У Бородянці Київської області відкрили жіночий хаб для спільної роботи, догляду за дітьми, самоосвіти, розширення можливостей та отримання нових навичок

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Центр для жінок Бородянської територіальної громади, які постраждали від російсько-української війни, відкрила за допомогою благодійників громадська організація "Українська Жіноча Варта". За словами співробітниці простору, цей хаб став  осередком для різноманітних активностей не тільки серед місцевих мешканців, а також для жителів Немішаївської громади й навіть Києва. Мами з дітьми приїжджають сюди, аби взяти участь у цікавих заходах.

Однією з таких благодійних ініціатив, яка допомогла з облаштуванням простору, стала "Відбудуємо країну разом з GROHE", головним меценатом якої є світовий лідер із виробництва сантехніки GROHE. За цією програмою компанія надала соціальному центру необхідну сантехніку.

"Це наші популярні змішувачі з технологією економії води, а також душовий набір із ручним душем для того, щоб надати європейську якість і технології соціальним закладам у країні", – розповів журналістам співробітник GROHE Україна Богдан.

Представники компанії кажуть: для них важливо підтримувати подібні осередки для зустрічей. Бородянка – одне з найбільш постраждалих міст Київщини, тому допомогти з адресним відновленням суспільних просторів стало важливим завданням для бізнесу. 

"Цей центр називається "Українська Жіноча Варта" – хаб. Ми надали нашу сантехніку на кухню, в туалетні кімнати для того, щоб підтримати цей благодійний проєкт. Це один із прикладів. У Бородянці ми розробляємо й інші проєкти. Наприклад, зараз відбудовується місцева бібліотека, яка також є, як ми кажемо, центром Незламності, куди зараз приходять люди поспілкуватися,  почитати книги й насолодитися комфортом і сервісом у теплі", – зазначив голова представництва GROHE Україна Андрій Рудик.

Сьогодні глобальна місія компанії — продемонструвати єдність європейських і світових брендів з Україною. Через реалізацію подібних проєктів компанія виражає віру у світле майбутнє нашої країни.

Теги:
Відео
Новини
Україна
Київщина
Війна з Росією
Бородянка
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