У Британії пенсіонерка взяла кредит, щоб купити будинок для біженців з України
Британська пенсіонерка Джені Пенн-Барвелл взяла іпотечний кредит на купівлю будинку для сім'ї українських біженців з Київщини
Про це пише BBC.
Зазначається, що пенсіонерка з Істлі після повномасштабного російського вторгнення прийняла у себе українську сім'ю за схемою розміщення переміщених внаслідок війни біженців з України. Матір Оксана та її двоє доньок Олена та Яра раніше жили на півночі Київщини, батько сімейства вступив до армії, а жінка з дітьми виїхала з України у 2022 році, щоб убезпечити їх.
Сім'я прожила у будинку жінки півтора року, втім Джені вирішила, що їм буде комфортніше жити самостійно, тому взяла іпотечний кредит на купівлю будинку, який тепер здає в оренду Оксані.
"Річ не у тім, що нам було занадто тісно, ми сварилися чи щось таке, абсолютно ні, але я розуміла, що їм потрібен власний дім. Мабуть, це здалося мені очевидним, бо їм більше не було де взяти житло в оренду, і я подумала, що якщо я можу щось зробити, то я маю це зробити - я могла, тож я зробила. Я не дуже багата жінка, зовсім ні, я маю пенсію від NHS (Британська національна служба охорони здоров'я. - ред.), але знаєте, якщо вам нічого не потрібно, чому б не зробити щось корисне?", - розповідає жінка.
Оксана з доньками живе в новому будинку вже пів року. Вона каже, що після того, як отримала ключі, відчула, що може нарешті перестати тікати.
"Це чудово, у мене було відчуття, що я бігла, бігла, бігла і нарешті зупинилася. Я просто розслабляюся і дозволяю їм (дочкам) робити, що хочуть, і здійснювати свої мрії. Я намагаюся працювати якомога більше, намагаюся брати більше годин і намагаюся бути корисною", - вказує вона.
Фото: bbc.com
Олена та Яра зараз навчаються у місцевій школі й готуються до іспитів. Вони кажуть що пані Пенн-Барвелл стала частиною їхньої родини, і тепер вони називають її бабусею.
"Вона однозначно член нашої сім'ї. Зараз я бачуся з нею не так часто, як хотілося б, я сумую за нею, вона дійсно може зробити мій день кращим, - каже Оксана, додаючи, що відчуває, що її серце залишилось в Україні, втім вона щаслива у тому домі, де щасливі її діти.
Фото: bbc.com
Фото: bbc.com
Фото: bbc.com
- Станом на 4 березня за кордон через вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року виїхали близько 6,5 мільйона біженців. Ще майже 3,7 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни.
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