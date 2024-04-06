У Британії пенсіонерка взяла кредит, щоб купити будинок для біженців з України

Про це пише BBC.

Зазначається, що пенсіонерка з Істлі після повномасштабного російського вторгнення прийняла у себе українську сім'ю за схемою розміщення переміщених внаслідок війни біженців з України. Матір Оксана та її двоє доньок Олена та Яра раніше жили на півночі Київщини, батько сімейства вступив до армії, а жінка з дітьми виїхала з України у 2022 році, щоб убезпечити їх.

Сім'я прожила у будинку жінки півтора року, втім Джені вирішила, що їм буде комфортніше жити самостійно, тому взяла іпотечний кредит на купівлю будинку, який тепер здає в оренду Оксані.

"Річ не у тім, що нам було занадто тісно, ми сварилися чи щось таке, абсолютно ні, але я розуміла, що їм потрібен власний дім. Мабуть, це здалося мені очевидним, бо їм більше не було де взяти житло в оренду, і я подумала, що якщо я можу щось зробити, то я маю це зробити - я могла, тож я зробила. Я не дуже багата жінка, зовсім ні, я маю пенсію від NHS (Британська національна служба охорони здоров'я. - ред.), але знаєте, якщо вам нічого не потрібно, чому б не зробити щось корисне?", - розповідає жінка.

Оксана з доньками живе в новому будинку вже пів року. Вона каже, що після того, як отримала ключі, відчула, що може нарешті перестати тікати.

"Це чудово, у мене було відчуття, що я бігла, бігла, бігла і нарешті зупинилася. Я просто розслабляюся і дозволяю їм (дочкам) робити, що хочуть, і здійснювати свої мрії. Я намагаюся працювати якомога більше, намагаюся брати більше годин і намагаюся бути корисною", - вказує вона.

Фото: bbc.com

Олена та Яра зараз навчаються у місцевій школі й готуються до іспитів. Вони кажуть що пані Пенн-Барвелл стала частиною їхньої родини, і тепер вони називають її бабусею.

"Вона однозначно член нашої сім'ї. Зараз я бачуся з нею не так часто, як хотілося б, я сумую за нею, вона дійсно може зробити мій день кращим, - каже Оксана, додаючи, що відчуває, що її серце залишилось в Україні, втім вона щаслива у тому домі, де щасливі її діти.

Фото: bbc.com

Фото: bbc.com

Фото: bbc.com