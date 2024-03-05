За кордоном перебувають близько 6,5 млн біженців з України, - ООН
Станом на 4 березня за кордон через вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року виїхали близько 6,5 мільйонів біженців. Ще майже 3,7 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни
Про це в інтерв'ю NV розповіла речниця Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) Елізабет Арнсдорф Хаслунд.
"На жаль, ми все ще маємо дуже велику кількість людей, які змінили місце свого проживання через війну в Україні. Це майже 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб всередині України. І також - близько 6,5 млн біженців, які знаходяться за кордоном", - повідомила вона.
За словами представниці УВКБ ООН, більшість з тих, хто виїхав за кордон, а це приблизно 6 млн, залишилися у країнах Європи. Решта півмільйона - вирушили до інших країн.
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Хаслунд наголосила. що відразу після початку повномасштабної війни дуже багато людей обрали виїхати з країни. Вже через тиждень після 24 лютого 2022-го кордон перетнули 1 млн осіб. Водночас з того часу і до сьогодні темп значно знизився.
"Цифри зараз уже не такі великі. Проте ми все ще бачимо людей, які перетинають кордон в обидва напрямки: виїжджають з України та в'їжджають до неї", - повідомила речниця Агентства ООН у справах біженців в Україні.
Коментуючи дні, коли почалася повномасштабна війна в Україні, Хаслунд зазначила, що тоді проявилася готовність всієї Європи приймати українців. Зокрема, ЄС активував Директиву про тимчасовий захист, надаючи можливість українцям отримати цей статус - швидкий та ефективний захист для людей, які вимушено покинули Україну через війну.
"Підтримка була звідусіль: від суспільства, від урядів, від приватного сектору, від звичайних людей, які відкривали свої домівки для українців, які допомагали. Ця масштабна реакція була дуже-дуже позитивною", - додала речниця УВКБ ООН.
Довідка. Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) - глобальна міжурядова організація, яка сфокусована на захисті прав біженців та створенні кращих умов для їхнього майбутнього. У фокусі УВКБ ООН - робота як з внутрішньо переміщеними особами, так і з тими, хто був змушений виїхати з рідної країни через війни, конфлікти або переслідування.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна спільно з міжнародними партнерами працює над стимулами для повернення біженців додому.
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