Шмигаль розповів, які стимули повернення біженців додому опрацьовує уряд

Про це він сказав 4 березня на пресконференції в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Спільно з партнерами працюємо над стимулами для повернення українців. Стимул №1 - це безпека, чого хочуть українські сім'ї, жінки, діти, які перебувають за кордоном", - сказав очільник уряду.

Також українська влада очікує трансформації програм підтримки перебування біженців у Європейському Союзі.

"Вони мають трансформуватися в програми стимулювання повернення, так звані підйомні для повернення, та інші кроки, які стимулюватимуть людей повертатися в Україну", - додав Шмигаль.

Варто зазначити, що деякі країни, як-от Норвегія та Швейцарія, вже зараз платять українцям, які хочуть повернутися додому.