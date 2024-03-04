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Головна біженці з України Шмигаль розповів, які стимули повернення біженців додому опрацьовує уряд

Шмигаль розповів, які стимули повернення біженців додому опрацьовує уряд

4 березня, 2024 понедiлок
16:25
біженці з України Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна спільно з міжнародними партнерами працює над стимулами для повернення біженців додому

Про це він сказав 4 березня на пресконференції в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Спільно з партнерами працюємо над стимулами для повернення українців. Стимул №1 - це безпека, чого хочуть українські сім'ї, жінки, діти, які перебувають за кордоном", - сказав очільник уряду.

Також українська влада очікує трансформації програм підтримки перебування біженців у Європейському Союзі.

"Вони мають трансформуватися в програми стимулювання повернення, так звані підйомні для повернення, та інші кроки, які стимулюватимуть людей повертатися в Україну", - додав Шмигаль.

Варто зазначити, що деякі країни, як-от Норвегія та Швейцарія, вже зараз платять українцям, які хочуть повернутися додому.

  • У січні президент Володимир Зеленський казав, що було б добре, якби ті гроші, які країни ЄС, зокрема Німеччина, виплачують українським біженцям, передавалися до бюджету України.
Теги:
Економіка
Кабмін
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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