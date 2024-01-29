Усі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались за кордоном, - Зеленський про підтримку біженців з України в Німеччині
Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли увесь світ фінансово підтримує Україну, то ці кошти в основному залишаються за кордоном
Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
"Є такий момент, наприклад, якась людина виїхала та знаходиться за кордоном. Вона отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас".
Зеленський наголосив, що набагато кращим варіантом було, якби Німеччина підтримувала українців, надаючи гроші в бюджет України, а потім Україна перерозподіляла б їх в залежності, де від їх місцерозташування.
"Коли почалась війна, наші люди виїхали. Нема питань. Але вони вивозили гроші, як будь-яка людина. І всі ці гроші залишились в Європі. А потім Європа почала підтримувати Україну, і почала її підтримувати знов таки в Європі. Тобто всі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались за кордоном, в економіці тієї чи іншої держави", - пояснив президент.
Він закликав українських партнерів звернути увагу на те, що більшість грошей, спрямованих на підтримку українців залишаються за кордоном.
- Зокрема, в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD Володимир Зеленський висловив бажання, аби усі українці, які виїхали з країни незаконно, повернулися додому, оскільки питання полягає у тому, що вони мають сплачувати податки Україні.
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