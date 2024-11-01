У бюджеті-2025 закладено гроші для програми "5 ПК для ОПК", – нардеп Ковальчук

Про це в коментарі кореспондентці Еспресо Юлії Зубченко сказав співголова робочої групи Верховної Ради з питань інвестицій Олександр Ковальчук.

Сьогоднішнє засідання робочої групи Верховної Ради було присвячено проміжному результату, якого парламентаріям вдалося досягти за період від моменту підписання меморандуму між представники найбільших оборонних асоціацій України з парламентською спецкомісією, який має створити умови для подальшого розвитку сектору оборони.

Ковальчук нагадав, які три питання найбільше хвилюють на сьогодні виробників оборонно-промислового комплексу в Україні. Зокрема, мова про зарегульованість процедур закупівлі, продажу продукції тощо. Також це фінансування – де брати гроші підприємствам, які працюють у цьому секторі, щоб виробляти все, що потрібно в Україні. Адже держава довго платить за виконані контракти. І третє питання – це обмежений експорт.

"Щодо першого питання – зарегульованості, непрозорих процедур, довгих виконань контрактів, незручних умов для виробників – у нас є конкретні результати, ми сьогодні про це говоримо. Як ви бачите, на нашому засіданні присутні представники Міністерства оборони, економіки, стратегічної промисловості. Це дуже важливо, адже на рівні заступників міністрів, де бізнес, народні депутати й уряд можуть поспілкуватись разом навколо конкретних проблем", – сказав він.

Стосовно питання фінансових інструментів, то парламентарій зауважив, що "є дуже хороші вже здобутки".

"Ми впевнені, що в наступному році з'явиться окрема програма для потреб оборонно-промислового комплексу, це пільгові 5% для фінансування їх економічної діяльності. Це дуже добре, і до цього в Україні таких програм просто не було. У будь-якого бізнесу є можливість отримати кредит 5-7-9%, в оборонного промислового комплексу нема, не було, але буде. Ми це питання тримаємо на контролі, працюємо з ним, навіть уже є виділені гроші в бюджеті 2025 року під цю програму. Сьогодні ми голосували якраз його перше читання. Ми називаємо його "5 ПК для ОПК", тобто це 5% пільгового кредиту для оборонно-промислового комплексу", – пояснив він.

Водночас питання обмеженого експорту, на його переконання, має пройти широке обговорення в суспільстві, у фаховому середовищі, серед військових, серед волонтерських організацій і серед вищого політичного керівництва, перед тим, як його вирішувати.

"Чому воно лунає в нашій робочій групі? Тому що це питання експорту, яке цікавить всіх виробників, незалежно від того, це приватне підприємство, чи державне, чи це суперсучасне підприємство, якісь технології, чи такі важковаговики, як ми їх називаємо, колишні великі підприємства, які діють зараз. Усіх цікавить це питання. Але обговорювати його треба в набагато ширшому колі, дуже обережно, тому що це питання зачіпає надзвичайно велику сферу інтересів і безпеки держави. Тому поки що ми сфокусувались на перших двох питаннях: урегулювання закупівель і фінансування потреб підприємства ОПК", – пояснив нардеп.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливо додатково залучати зовні інвестиції до фінансування ОПК, Ковальчук сказав, що робота в цьому напрямі також триває.

"Буквально через декілька днів я лечу в відрядження до Сполучених Штатів Америки, де заплановані конкретні зустрічі на урядовому рівні, на політичному рівні з тими, хто приймає рішення. Ми будемо представляти програму "5 ПК для ОПК", говорити про те, що нам потрібно наповнювати її грошима не тільки для обігових коштів підприємств, а й для інвестиційної діяльності підприємств – і наших, і тих, хто забажає розташовувати своє підприємство в Україні", – зазначив він.

Також, за словами, співголови робочої групи Верховної Ради з питань інвестицій, окрім Америки, заплановано зустріч і з представниками Європейського Союзу.

"Уже запланована зустріч на середину листопада з уповноваженими представниками ЄС в Україні, на якій ми будемо говорити саме про фінансування оборонно-промислового комплексу, пільгові кредити, інвестиції – все, що потрібно для наших підприємств, їхнього розвитку, для створення робочих місць, а також потужних технологій, військово-технологічних рішень. Звичайно, ми очікуємо сплати податків, знову ж таки, йдеться про робочі місця, розвиток нашої інженерної спроможності, наших ноу-хау, які сьогодні є в країні, в тому числі за кошти, про які будемо комунікувати у Сполучених Штатах і з європредставниками в Україні вже в середині листопада", – пояснив він.