У Чернігові чоловік вистрелив у собаку з травматичного пістолета: відкрито провадження
У Чернігові на автостоянці чоловік вистрелив у собаку з травматичного пістолета: його особу встановили, а зброю вилучили. Розпочато кримінальне провадження
Про це інформує поліція Чернігівщини.
Вказано, що охоронець однієї з автостоянок Чернігова повідомив поліцію, що чоловік, який прийшов за своєю автівкою, кілька разів вистрелив по собаці з травматичної зброї. Правоохоронці прибули на місце події та встановили особу порушника. У 50-річного чоловіка вилучили пістолет, його разом з набоями направили на проведення експертних досліджень.
"Тварина залишилася живою та з травмами була доставлена до ветеринарної клініки для надання медичної допомоги. На даний час собака в безпеці, загрози її життю немає", - йдеться у повідомленні.
Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення.
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