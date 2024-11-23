У Кентерберійському соборі розпочнеться особливе богослужіння з ушанування пам'яті жертв Голодомору

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Службу пам'яті жертв Голодомору ми проводимо вже втретє, але на такому рівні у Кентерберійському соборі це відбувається вперше. Під час жорсткої війни, яку розв'язала Росія проти України, ця тема для нас надзвичайно актуальна і сьогодні. Потрібно про це говорити та згадувати поза межами України, тому що світ має пам'ятати та розуміти глибину ненависті Росії проти українського народу, яка й досі звернена в наш бік. Під час цього богослужіння буде співати хор C4U Ladies Choir", - зауважила співзасновниця БО Canterbury for Ukraine.

За її словами, хор C4U Ladies Choir був створений навесні 2022 року, коли приїхали перші українські жінки-біженки з дітьми. Цей хор поєднує не тільки українців, диригент та акомпаніатор – англійці. Переважно хор виконує українську музику, деякі англійські пісні та молитви латиною.

"Ми дуже вдячні духовенству собору та лорду-лейтенанту Кенту, який є представником короля у нашому регіоні, також посольству Великої Британії в Україні за допомогу в організації цього заходу. Будуть присутні всі рівні високопосадовців - від депутатів двох палат парламенту до місцевого уряду. Ще унікальність цієї служби – міжконфесійність, бо братимуть участь і представники англіканської церкви, католицької, греко-католицької та православної. Молитви лунатимуть і англійською, і українською, і латиною, а супроводжувати буде спів українського жіночого хору", - резюмувала Олена Нізалова.