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Оновлено

У Херсоні повністю зникло світло, на Миколаївщині - перебої з електрикою

Марія Музиченко
2 серпня, 2025 субота
22:43
Суспільство без світла, свічка блекаут

У суботу ввечері, 2 серпня, у Херсоні повністю зникло електропостачання, у Миколаївській області зафіксували перебої з електрикою

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Про це він написав у telegram-каналі.

Голова ОВА Олександр Прокудін поінформував, що у Херсоні повністю відсутнє світло. Наразі причини зʼясовуються.

О 22:26 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області зафіксували відключення електрики. Деталі уточнюються.

Згодом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич поінформував, що російська армія атакувала Миколаїв.  Внаслідок атаки у місті виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.

Новина доповнюватиметься...

  • 2 серпня російські війська завдали двох ударів КАБами по Херсону, внаслідок чого пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Херсон
Війна з Росією
блекаут
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