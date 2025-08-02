У Херсоні повністю зникло світло, на Миколаївщині - перебої з електрикою
У суботу ввечері, 2 серпня, у Херсоні повністю зникло електропостачання, у Миколаївській області зафіксували перебої з електрикою
Про це він написав у telegram-каналі.
Голова ОВА Олександр Прокудін поінформував, що у Херсоні повністю відсутнє світло. Наразі причини зʼясовуються.
О 22:26 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області зафіксували відключення електрики. Деталі уточнюються.
Згодом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич поінформував, що російська армія атакувала Миколаїв. Внаслідок атаки у місті виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.
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- 2 серпня російські війська завдали двох ударів КАБами по Херсону, внаслідок чого пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.
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