РФ ударом КАБу пошкодила у Херсоні міст до мікрорайону Корабел
У суботу ввечері, 2 серпня, російські війська атакували Херсон, скинувши дві керовані авіабомби, внаслідок чого пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у telegram-каналі.
"Близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки у місті пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Також понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку.
Наразі інформації щодо постраждалих немає.
- 25 липня російські окупанти вдарили КАБом по медичному закладу в Харкові, внаслідок чого 17 жителів отримали поранення.
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