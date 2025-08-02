РФ ударом КАБу пошкодила у Херсоні міст до мікрорайону Корабел

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у telegram-каналі.

"Близько шостої вечора російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки у місті пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Також понівечено три приватні будинки та багатоповерхівку.

Наразі інформації щодо постраждалих немає.