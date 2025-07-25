У Харкові КАБ влучив у медзаклад: є загиблий і постраждалі

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова КАБом.

Станом на 11:36 з'явилася інформація про одного постраждалого.

Згодом мер уточнив, що бомба влучила у медзаклад: "В Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Поряд - ще одне приміщення для лікування людей. Наслідки уточнюються. Постраждалий наразі один".

За кілька хвилин стало відомо про щонайменше одного загиблого та шістьох постраждалих.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих - 12-річна дівчинка. Вона зазнала гострої реакції на стрес.

Також з’явилася інформація, що ворожий КАБ пошкодив приватний будинок неподалік лікувального закладу.

Станом на 12:25 повідомлялося, що кількість постраждалих зросла до семи. Трьох людей ушпиталили.