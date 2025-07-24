Росія запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 24 липня
У четвер ввечері, 24 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 20:31 про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників попередили Сумську область.
Згодом дрони зафіксували на півночі Сумщини, курс - південний.
О 20:46 ПС повідомили про нові групи ударних БПЛА на межі Сумщини і Чернігівщини, курс - західний/південно-західний.
О 21:33 у Полтавській області оголосили загрозу застосування ворогом ударних безпілотників з північно-східного напрямку.
ПС о 22:06 попередили Черкаський та Золотоніський райони Черкаської області про загрозу застосування ворогом ударних дронів з північного сходу.
Станом на 22:13 БПЛА рухались:
- В центральній частині Сумщини, курс - південний/південно-західний.
- На північному сході та в центральній частині Полтавщини, курс - південний/південно-західний.
- На сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
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