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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росія запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 24 липня
Оновлено

Росія запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 24 липня

Марія Музиченко
24 липня, 2025 четвер
22:19
Війна з Росією БПЛА, шахед, дрон

У четвер ввечері, 24 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 20:31 про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників попередили Сумську область.

Згодом дрони зафіксували на півночі Сумщини, курс - південний.

О 20:46 ПС повідомили про нові групи ударних БПЛА на межі Сумщини і Чернігівщини, курс - західний/південно-західний.

О 21:33 у Полтавській області оголосили загрозу застосування ворогом ударних безпілотників з північно-східного напрямку.

ПС о 22:06 попередили Черкаський та Золотоніський райони Черкаської області про загрозу застосування ворогом ударних дронів з північного сходу.

Станом на 22:13 БПЛА рухались:

  • В центральній частині Сумщини, курс - південний/південно-західний.
  • На північному сході та в центральній частині Полтавщини, курс - південний/південно-західний.
  • На сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
повітряна тривога
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