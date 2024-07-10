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У Херсонській області зібрали перші цьогоріч 160 тонн кавунів

10 липня, 2024 середа
13:27
Суспільство кавун

Цього року на Херсонщині аграрії зібрали перші 160 тонн кавунів

Зміст

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Він зауважив, що до повномасштабного російського вторгнення на Херсонщині був вирощений кожен третій український кавун або диня.

Прокудін наголосив, що зараз у регіоні збирають ранні кавуни й перші 160 тонн з них - зібрані.

"Попри все аграрії не здаються. Сільгоспвиробники працюють, аби не залишити нас без відомих і надзвичайно смачних херсонських кавунів та динь. Баштанними культурами засіяно близько тисячі гектарів",- підкреслив голова ОВА.

  • 7 травня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що за час окупації області росіяни знищили агросектор та розповів про його відновлення на деокупованій частині Херсонщини.
Теги:
Україна
Херсонщина
Війна з Росією
аграрії
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