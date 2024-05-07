"Херсонських кавунів буде вп'ятеро більше, ніж торік": Прокудін про відновлення агросектору регіону

Про це він повідомив у Telegram.

"Коли ми деокупували нашу територію, 30% Херсонської області, там жодного підприємства не було цілого, тобто всі ангари, всі свиноферми, вся техніка, комбайни наших фермерів була повністю спалена, або забрана на лівобережжя Херсонщини", - сказав він.

Та за час, що частина регіону знову знаходиться під контролем України, фермери відновлюють потужності. Зокрема цього року урожай кавунів буде в 5 разів більший, ніж у 2023 році.

"Хочу поділитися гарною новиною, що наші аграрії вже посадили херсонських кавунів на 570 га полів, вони вже дозрівають по тих громадах наших, їх буде більше в 5 разів ніж минулого року. Ми просто зараз починаємо відбудовувати знову аграрний комплекс. Нам за допомогою Міністерства аграрної політики надали зерносховища і допомагаємо нашим аграріям встановлювати ці зерносховища", - зазначив очільник області.

Також, за його словами, фермери засіяли майже 73 тис. га озимих культур, 12 тис. га ярих зернових та зернобобових.

"153 тис. га ми плануємо, що будуть засіяні сільськогосподарськими культурами. В той же час ворог також постійно б’є по різних об’єктах фермерських господарств, ми бачимо і зараз дуже багато понівеченої техніки, тракторів, ангарів, але фермери наші незламні, все одно будуть працювати і вирощувати всі культури, які я назвав", - наголосив Прокудін.