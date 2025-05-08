У Києві 10 травня частково обмежать рух у центрі: причина

Про це повідомили в Київській МВА.

"У суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням у Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста", - йдеться у повідомленні.

У КМВА вказали, що конкретний час та локації визначатимуть з урахуванням протоколів безпеки. Киян та гостей міста закликали поставитися до ситуації з розумінням та врахувати обмеження під час планування маршрутів.