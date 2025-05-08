У Києві 10 травня частково обмежать рух у центрі: причина
У Києві у зв'язку з візитами іноземних делегацій у суботу, 10 травня, тимчасово обмежать рух на частині центральних вулиць
Про це повідомили в Київській МВА.
"У суботу, 10 травня, у звʼязку з перебуванням у Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста", - йдеться у повідомленні.
У КМВА вказали, що конкретний час та локації визначатимуть з урахуванням протоколів безпеки. Киян та гостей міста закликали поставитися до ситуації з розумінням та врахувати обмеження під час планування маршрутів.
- На початку квітня у Києві зупиняли рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро" через ремонт Дарницького шляхопроводу.
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