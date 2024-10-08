У Києві біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання: станція тимчасово не працює

Про це повідомляє КМДА.

"Через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки", - йдеться у повідомленні.

Водночас тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) - вулицею Дорогожицькою.

Крім цього, рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках.