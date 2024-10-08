У Києві біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання: станція тимчасово не працює
У вівторок, 8 жовтня, у Києві біля метро "Дорогожичі" прорвало міську мережу водопостачання. Через це станцію закрили на вхід та вихід
Про це повідомляє КМДА.
"Через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки", - йдеться у повідомленні.
Водночас тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) - вулицею Дорогожицькою.
Крім цього, рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках.
- У ніч на 6 жовтня в столиці була сильна гроза зі зливою. Вже вранці сталися підтоплення в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах.
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