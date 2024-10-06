У Києві через зливу підтоплені декілька районів: дощова каналізація не може впоратися з такою кількістю опадів

Про це повідомляє КМДА.

Міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди.

"Утім система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів", - наголосили в адміністрації.

Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Також чергують на місцях можливих підтоплень.

У КМДА закликали водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.

В управлінні туризму КМДА заявили про скасування всіх екскурсій у зв'язу з тривогами та негодою в Києві.

"Ми працюємо над тим, щоб перенести екскурсії на найближчий час. Про нові дати повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.