У Києві через зливу підтоплені декілька районів: дощова каналізація не може впоратися з такою кількістю опадів
У ніч на 6 жовтня у столиці була сильна гроза зі зливою. Вже вранці стались підтоплення у Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах.
Про це повідомляє КМДА.
Міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди.
"Утім система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів", - наголосили в адміністрації.
Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Також чергують на місцях можливих підтоплень.
У КМДА закликали водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.
В управлінні туризму КМДА заявили про скасування всіх екскурсій у зв'язу з тривогами та негодою в Києві.
"Ми працюємо над тим, щоб перенести екскурсії на найближчий час. Про нові дати повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.
- У неділю, 6 жовтня, у Києві та деяких областях України очікуються дощі, ймовірно, з грозами. Водночас на сході та південному сході країни опадів не прогнозується.
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