У столиці та низці регіонів України 6 жовтня дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко
У неділю, 6 жовтня, у Києві та деяких областях України очікуються дощі, ймовірно, з грозами. Водночас на сході та південному сході країни опадів не прогнозується
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, завтра, 6 жовтня, у західних, північних та центральних областях (окрім Дніпра з районами), а також на Одещині та Миколаївщині йтимуть дощі, можливо з грозами.
Діденко наголосила, що дощі періодично досягатимуть значень сильних. Водночас на сході та південному сході України очікується суха погода.
Температура повітря в західних областях завтра сягатиме +10...+16°C, на півночі +17...+22°C, а на решті території - +19...+25°C.
Погода у Києві
"У Києві в неділю - дощі, місцями сильні. З другої половини дня - послаблення опадів. Проте буде тепло, до +20°C. У понеділок у столиці похолоднішає", - написала синоптикиня.
- Цими вихідними на заході, півночі та в центральних областях України можуть пройти дощі. Крім того, у суботу та неділю очікуються сильні магнітні бурі.
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