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Головна Суспільство У столиці та низці регіонів України 6 жовтня дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко

У столиці та низці регіонів України 6 жовтня дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко

Юлія Лаврук
5 жовтня, 2024 субота
18:28
Суспільство Осінь, дощ

У неділю, 6 жовтня, у Києві та деяких областях України очікуються дощі, ймовірно, з грозами. Водночас на сході та південному сході країни опадів не прогнозується

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра, 6 жовтня, у західних, північних та центральних областях (окрім Дніпра з районами), а також на Одещині та Миколаївщині йтимуть дощі, можливо з грозами.

Діденко наголосила, що дощі періодично досягатимуть значень сильних. Водночас на сході та південному сході України очікується суха погода.

Температура повітря в західних областях завтра сягатиме +10...+16°C, на півночі +17...+22°C, а на решті території - +19...+25°C.

Погода у Києві

"У Києві в неділю - дощі, місцями сильні. З другої половини дня - послаблення опадів. Проте буде тепло, до +20°C. У понеділок у столиці похолоднішає", - написала синоптикиня.

  • Цими вихідними на заході, півночі та в центральних областях України можуть пройти дощі. Крім того, у суботу та неділю очікуються сильні магнітні бурі.
Теги:
Україна
Прогноз погоди
Погода у Києві
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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