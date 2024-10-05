У столиці та низці регіонів України 6 жовтня дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра, 6 жовтня, у західних, північних та центральних областях (окрім Дніпра з районами), а також на Одещині та Миколаївщині йтимуть дощі, можливо з грозами.

Діденко наголосила, що дощі періодично досягатимуть значень сильних. Водночас на сході та південному сході України очікується суха погода.

Температура повітря в західних областях завтра сягатиме +10...+16°C, на півночі +17...+22°C, а на решті території - +19...+25°C.

Погода у Києві

"У Києві в неділю - дощі, місцями сильні. З другої половини дня - послаблення опадів. Проте буде тепло, до +20°C. У понеділок у столиці похолоднішає", - написала синоптикиня.