Наталка Діденко попередила про дощі та сильні магнітні бурі на вихідних

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Субота та неділя зустрічатимуть в Україні циклон з півдня. Тому 5-6 жовтня у західних, північних, центральних областях (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини) і також на Одещині пройдуть періодично дощі різної інтенсивності", - розповіла Діденко.

Фото: Наталка Діденко

За її словами, у східній частині України, в більшості південних областей та в Криму триматиметься суха погода. Найвищою температура повітря буде у східних областях та на півдні, де стовпчик термометра показуватиме +24 +28 градусів, а найнижчою – на заході, де очікується +11 +17 градусів.

У більшості областей України очікується впродовж дня +18 +24 градуси, додала синоптикиня.

Погода у Києві

У столиці цими вихідними, за словами Діденко, може дощити. Температура повітря у суботу очікується в межах +18 градусів, а у неділю потепліє до +22 градусів.

Очікуються потужні магнітні бурі

Також Наталка Діденко нагадала, що 5-6 жовнтя передбачаються сильні магнітні бурі.

"Враховуючи, що ще й до бур вихідними притуляться хмарність, дощ та стрибки атмосферного тиску – відпочиньте спокійно, подбайте про старших близьких, у кого є серцево-судинні проблеми – тримайте неподалік звичні (обов'язково за рекомендацією лікаря) ліки", - додала синоптикиня.