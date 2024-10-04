Наталка Діденко попередила про дощі та сильні магнітні бурі на вихідних
Цими вихідними у на заході, півночі та у центральних областях України можуть пройти дощі. Крім того, у суботу та неділю очікуються сильні магнітні бурі
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Субота та неділя зустрічатимуть в Україні циклон з півдня. Тому 5-6 жовтня у західних, північних, центральних областях (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини) і також на Одещині пройдуть періодично дощі різної інтенсивності", - розповіла Діденко.
Фото: Наталка Діденко
За її словами, у східній частині України, в більшості південних областей та в Криму триматиметься суха погода. Найвищою температура повітря буде у східних областях та на півдні, де стовпчик термометра показуватиме +24 +28 градусів, а найнижчою – на заході, де очікується +11 +17 градусів.
У більшості областей України очікується впродовж дня +18 +24 градуси, додала синоптикиня.
Погода у Києві
У столиці цими вихідними, за словами Діденко, може дощити. Температура повітря у суботу очікується в межах +18 градусів, а у неділю потепліє до +22 градусів.
Очікуються потужні магнітні бурі
Також Наталка Діденко нагадала, що 5-6 жовнтя передбачаються сильні магнітні бурі.
"Враховуючи, що ще й до бур вихідними притуляться хмарність, дощ та стрибки атмосферного тиску – відпочиньте спокійно, подбайте про старших близьких, у кого є серцево-судинні проблеми – тримайте неподалік звичні (обов'язково за рекомендацією лікаря) ліки", - додала синоптикиня.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що 3 жовтня, на заході України може дощити.
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