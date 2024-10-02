Наталка Діденко розповіла, якою буде погода найближчими днями, та де пройдуть дощі
Вже завтра, 3 жовтня, на заході України може дощити. Втім, у більшості областей температура повітря буде доволі високою
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Завтра дощі пройдуть в західних областях України, малесенька ймовірність – на Миколаївщині та Херсонщині, проте на решті території все ж пануватиме антициклональний характер погоди, тому буде сухо", - зазначила Діденко.
За її словами, температура повітря 3-го жовтня у більшості областей України буде досить високою. Протягом дня стовпчик термометра показуватиме +20 +26 градусів. У західних областях буде дещо прохолодніше. Очікується від +13 до +17 градусів.
"Дощів в Україні побільшає 5-6 жовтня, проте на сході та південному сході втримається суха погода", - додала синоптикиня.
Вже із неділі дощова погода припиниться і в Карпатах.
Погода у Києві
За словами Діденко, у Києві у четвер буде сухо та тепло. Температура підніметься до +22 градусів.
"Вітер південний, невеликий, ввечері завтра рвучкий", - додала вона.
А вже 5-6 жовтня до столиці прийде циклон із південного заходу, який принесе дощову погоду.
- Раніше Наталка Діденко повідомляла, що ніч вівторка, 1 жовтня, буде холодною, в Карпатах температура опуститься до нуля й нижче.
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