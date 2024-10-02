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Наталка Діденко розповіла, якою буде погода найближчими днями, та де пройдуть дощі

Катерина Ганжа
2 жовтня, 2024 середа
15:40
Суспільство осінь

Вже завтра, 3 жовтня, на заході України може дощити. Втім, у більшості областей температура повітря буде доволі високою

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра дощі пройдуть в західних областях України, малесенька ймовірність – на Миколаївщині та Херсонщині, проте на решті території все ж пануватиме антициклональний характер погоди, тому буде сухо", - зазначила Діденко.

За її словами, температура повітря 3-го жовтня у більшості областей України буде досить високою. Протягом дня стовпчик термометра показуватиме +20 +26 градусів. У західних областях буде дещо прохолодніше. Очікується від +13 до +17 градусів.

"Дощів в Україні побільшає 5-6 жовтня, проте на сході та південному сході втримається суха погода", - додала синоптикиня.

Вже із неділі дощова погода припиниться і в Карпатах.

Погода у Києві

За словами Діденко, у Києві у четвер буде сухо та тепло. Температура підніметься до +22 градусів.  

"Вітер південний, невеликий, ввечері завтра рвучкий", - додала вона.

А вже 5-6 жовтня до столиці прийде циклон із південного заходу, який принесе дощову погоду.

  • Раніше Наталка Діденко повідомляла, що ніч вівторка, 1 жовтня, буде холодною, в Карпатах температура опуститься до нуля й нижче.
Теги:
Київщина
Карпати
Миколаївщина
Херсонщина
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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