Наталка Діденко розповіла, якою буде погода найближчими днями, та де пройдуть дощі

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра дощі пройдуть в західних областях України, малесенька ймовірність – на Миколаївщині та Херсонщині, проте на решті території все ж пануватиме антициклональний характер погоди, тому буде сухо", - зазначила Діденко.

За її словами, температура повітря 3-го жовтня у більшості областей України буде досить високою. Протягом дня стовпчик термометра показуватиме +20 +26 градусів. У західних областях буде дещо прохолодніше. Очікується від +13 до +17 градусів.

"Дощів в Україні побільшає 5-6 жовтня, проте на сході та південному сході втримається суха погода", - додала синоптикиня.

Вже із неділі дощова погода припиниться і в Карпатах.

Погода у Києві

За словами Діденко, у Києві у четвер буде сухо та тепло. Температура підніметься до +22 градусів.

"Вітер південний, невеликий, ввечері завтра рвучкий", - додала вона.

А вже 5-6 жовтня до столиці прийде циклон із південного заходу, який принесе дощову погоду.