Де буде найхолодніше, а де - вітряно: прогноз погоди на 1 жовтня від Наталки Діденко

Про це повідомила в telegram синоптик Наталка Діденко.

"Що в Україні очікується 1 жовтня? Ніч - холодна, +9...+13 градусів, в західній частині +4...+9 градусів, в Карпатах до нуля та невеликих "мінусів"", - написала пані Діденко.

Вдень у вівторок у східній частині, на півдні та в більшості центральних областей очікується +22...+26 °C.

На Житомирщині температура становитиме +14...+18 °C, на Київщині +18...+20 °C, на Чернігівщині +22 °C, на Сумщині до +24 °C.

У західних областях вдень буде найхолодніше: +9...+13 °C.

Істотних опадів 1 жовтня в Україні не очікується.

У Києві буде суха погода, вітер послабне до помірного, вночі температура становитиме +10 °C, вдень +18...+20 °C.

Синоптикиня зазначила, що дощі ймовірні 4, 5 та 6 жовтня.