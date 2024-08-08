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У Києві грузинська діаспора вийшла на мітинг у річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії

Юлія Лаврук
8 серпня, 2024 четвер
11:52
Суспільство мітинг грузинської діаспори

У Києві у четвер, 8 серпня, грузинська діаспора проводить мітинг до річниці початку збройної агресії РФ проти Грузії

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Сьогодні, 8 серпня, виповнилося рівно 16 років з початку збройної агресії РФ проти Грузії. Грузинська діаспора у Києві вийшла на мітинг, щоб нагадати світові про те, що зробила Росія.

мітинг грузинської діаспори

Присутні підкреслили, що окуповуючи Грузію, РФ вбила сотні невинних людей, окупувала Абхазію та Південну Осетію.

Акція передбачає обговорення безкарності агресора у 2008-му як основи наступної війни, питання окупованих РФ територій, чорноморської безпеки та ролі держав-посередників, повідомляли організатори.

мітинг грузинської діаспори

  • Зазначимо, що мітинг мав відбутися неподалік посольства Швейцарії, однак біля будівлі знайшли підозрілий предмет, після чого обмежили доступ до території. Відтак акція проходить далі від посольства.
Теги:
Україна
Грузія
новини Києва
акції протестів
російсько-грузинська війна
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