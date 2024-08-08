У Києві біля посольства Швейцарії виявили підозрілий предмет: доступ до території обмежили
У Києві у четвер, 8 серпня, біля посольства Швейцарії знайшли підозрілий предмет, після чого обмежили доступ до території
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
Біля посольства Швейцарії знайшли підозрілий предмет - мобільний телефон прив'язаний до цеглини. Наразі до території посольства обмежили доступ.
Зазначимо, що сьогодні об 11 годині неподалік посольства мав відбутись мітинг щодо річниці збройної агресії РФ проти Грузії. Однак через обмежений доступ, мітинг проходить далі від будівлі.
Як повідомляли організатори, акція передбачає обговорення безкарності агресора у 2008-му як основи наступної війни, питання окупованих РФ територій, чорноморської безпеки та ролі держав-посередників.
"Формат акції передбачає пікетування та надання інтерв'ю пресі, стислі промови перед учасниками представників організаторів, дружніх патріотичних громадських та політичних сил, представників волонтерів та грузинської діаспори", - йдеться у повідомленні.
- У НАТО наголосили, що Південна Осетія та Абхазія є частиною Грузії, і закликали Росію вивести війська з території країни.
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