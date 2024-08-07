У НАТО закликали Росію вивести війська з Грузії

Про це речниця Альянсу Фара Дахлалла написала у соцмережі Х.

"Ми закликаємо Росію вивести війська, які вона розмістила в Грузії без її згоди. Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії, попри 16 років російської окупації", - зазначила Дахлалла.

Вона також додала, що НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії.

Зазначимо, уночі з 7 на 8 серпня 2008 року нападом Росії на Грузію почалася війна. Унаслідок збройних дій Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією.