У НАТО закликали Росію вивести війська з Грузії
У НАТО наголосили, що Південна Осетія та Абхазія є частиною Грузії, і закликали Росію вивести війська з території країни
Про це речниця Альянсу Фара Дахлалла написала у соцмережі Х.
"Ми закликаємо Росію вивести війська, які вона розмістила в Грузії без її згоди. Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії, попри 16 років російської окупації", - зазначила Дахлалла.
Вона також додала, що НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії.
Зазначимо, уночі з 7 на 8 серпня 2008 року нападом Росії на Грузію почалася війна. Унаслідок збройних дій Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією.
- За результатами опитування, проведеного у Грузії з 16 квітня до 13 травня 2024 року, головним ворогом країни грузини назвали Росію, тоді як головним другом - США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.85 Купівля 40.85Продаж 41.31
- EUR Купівля 44.54Продаж 45.22
- Актуальне
- Важливе