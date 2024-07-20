Переважна більшість грузинів вважає Росію головним ворогом, - опитування
За результатами опитування, проведеного у Грузії з 16 квітня до 13 травня 2024 року, головним ворогом країни грузини назвали Росію, тоді як головним другом - США
Про це інформує Новости-Грузия з посиланням на результати опитування "Кавказький барометр 2024".
Згідно з опитуванням, 69% опитаних вказали на Росію як на основного ворога Грузії. Це на 3% більше, ніж у 2021 році, коли цей показник становив 66%. У 2019 році рейтинг складав 49%, у 2017 — 40%, а у 2012 — 35%.
Крім того, протягом останніх 12 років лише 4% респондентів вважають, що Грузія не має ворогів.
У питанні про дружні країни, респонденти назвали:
- США — 24%;
- Азербайджан — 8%;
- Україну — 7%;
- Туреччину — 4%;
- Німеччину — 4%;
- Вірменію — 2%;
- Росію — 2%;
- Францію — 2%;
- Ізраїль — 1%;
- Китай — 1%;
- Інші — 3%.
Також понад чверть опитаних (26%) вважають, що Грузія не має жодних друзів.
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