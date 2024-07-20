Переважна більшість грузинів вважає Росію головним ворогом, - опитування

Про це інформує Новости-Грузия з посиланням на результати опитування "Кавказький барометр 2024".

Згідно з опитуванням, 69% опитаних вказали на Росію як на основного ворога Грузії. Це на 3% більше, ніж у 2021 році, коли цей показник становив 66%. У 2019 році рейтинг складав 49%, у 2017 — 40%, а у 2012 — 35%.

Крім того, протягом останніх 12 років лише 4% респондентів вважають, що Грузія не має ворогів.

У питанні про дружні країни, респонденти назвали:

США — 24%;

Азербайджан — 8%;

Україну — 7%;

Туреччину — 4%;

Німеччину — 4%;

Вірменію — 2%;

Росію — 2%;

Францію — 2%;

Ізраїль — 1%;

Китай — 1%;

Інші — 3%.

Також понад чверть опитаних (26%) вважають, що Грузія не має жодних друзів.