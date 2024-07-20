Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Переважна більшість грузинів вважає Росію головним ворогом, - опитування

Переважна більшість грузинів вважає Росію головним ворогом, - опитування

20 липня, 2024 субота
14:49
Світ грузія

За результатами опитування, проведеного у Грузії з 16 квітня до 13 травня 2024 року, головним ворогом країни грузини назвали Росію, тоді як головним другом - США

Зміст

Про це інформує Новости-Грузия з посиланням на результати опитування "Кавказький барометр 2024". 

Згідно з опитуванням, 69% опитаних вказали на Росію як на основного ворога Грузії. Це на 3% більше, ніж у 2021 році, коли цей показник становив 66%. У 2019 році рейтинг складав 49%, у 2017 — 40%, а у 2012 — 35%.

Крім того, протягом останніх 12 років лише 4% респондентів вважають, що Грузія не має ворогів.

У питанні про дружні країни, респонденти назвали:

  • США — 24%;
  • Азербайджан — 8%;
  • Україну — 7%;
  • Туреччину — 4%;
  • Німеччину — 4%;
  • Вірменію — 2%;
  • Росію — 2%;
  • Францію — 2%;
  • Ізраїль — 1%;
  • Китай — 1%;
  • Інші — 3%.

Також понад чверть опитаних (26%) вважають, що Грузія не має жодних друзів.

  • Вболівальники збірної Грузії скандували "Путін – ху*ло" під час матчу Євро-2024 проти Туреччини.

Теги:
Росія
Грузія
політика
США
Читайте також:
Путін_Росгвардія
18 липня, 2024 четвер
Путін перебуває в критичній ситуації, у нього немає системних резервів, - генерал Маломуж
Джорджія Мелоні
18 липня, 2024 четвер
Висміяла зріст прем'єрки Мелоні: суд зобов'язав італійську журналістку заплатити штраф €5 тис.
Карта. Покровськ-Торецьк_1707
19 липня, 2024 п'ятниця
До траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр ворогу залишається 7-8 км, - капітан І рангу запасу ВМС України
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 45.07
    Продаж 45.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
20 липня
15:35
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що Ізраїль та ХАМАС близькі до угоди про перемир'я в Газі
15:01
Оновлено
БпЛА "Лютий"
Після атаки українських дронів на російському військовому аеродромі "Мілерово" спалахнули пожежі, - Defense Express
14:42
До порту Маріуполя зайшов другий російський танкер
РФ готує порт в окупованому Маріуполі до переправлення краденого українського зерна, - "Спротив"
14:38
Оновлено
У російському Краснодарі через відсутність світла місцеві жителі перекрили вулицю, найактивніших затримали
14:34
Ексклюзив
Орбан, Трамп і його новий віцепрезидент Венс посилено працюють над планом капітуляції України, - Піонтковський
14:23
Оновлено
польща дтп
У Польщі розбився автобус з українцями: 9 постраждалих, серед них - діти
14:19
Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинув 44-річний чоловік
14:19
хусити
Британія заявила про дві атаки хуситів на судно під прапором Ліберії у Червоному морі
14:12
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Пісторіус буде "воювати" за збільшення витрат на оборону, бо бачить реальну загрозу з боку Росії
14:06
Ексклюзив
путін
Дипломат Брайза пояснив, чому Путін поспішає й кидає на війну всі можливі ресурси
14:01
OPINION
Андрій Бондар
Стріляли в українство. В усіх нас
13:13
у Китаї обвалився міст
Унаслідок злив та повені у Китаї обвалився автомобільний міст: 12 людей загинуло, понад 30 вважаються зниклими безвісти
13:06
"Неймовірна кількість військової техніки": партизани розвідали один з автомобільних батальйонів у Ростовській області
12:53
Провокативні листівки
У Полтаві нелегальна комуністична організація розклеює провокативні листівки, - ЗМІ
12:49
Зеленський про розслідування вбивства Фаріон: вивчаються усі версії, включно з російською
12:42
Оновлено
У Києві знесли історичну садибу Зеленських
У Києві знесли садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя: поліція розпочала кримінальне провадження, активісти кличуть на мітинг до КМДА
12:40
Джозеф Байден, саміт НАТО
Кандидат Трампа у віцепрезиденти Венс хоче, щоб Байдена заохотили скласти повноваження президента
12:30
ЗСУ
"Окупанти взяли тактичну паузу": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
12:06
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому досить уже порівнювати дві війни
12:01
Кирило Дядюшка
Через удар по дитячому майданчику в Миколаєві загинув 13-річний танцюрист Кирило Дядюшка
11:29
Мера Білгород-Дністровського затримали за підозрою в "віджимі" бази відпочинку на Чорному морі
10:54
телефон
В Україні запрацювала "гаряча лінія" з питань енергетики "Струм"
10:46
Протягом доби росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини
10:32
Гаїті
На Гаїті загорівся човен з мігрантами, які тікали з країни через бандитизм: щонайменше 40 загиблих
10:10
Оновлено
РФ ударила ракетою по дитячому майданчику в Миколаєві: відомо про 4 загиблих, серед них дитина
10:07
Ентоні Блінкен
Україна зможе вистояти без підтримки США, - Блінкен
10:06
OPINION
Сергій Фурса
Убивство Фаріон: наша єдність — це найкраща помста
10:03
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Вбивство Фаріон вигідне російським спецслужбам, - колишній головний військовий прокурор України Чумак
09:36
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами: є загиблі й постраждалі, у трьох регіонах влучання по енергооб'єктах
09:16
Оновлено
ЗСУ
За добу 19 липня на фронті відбулося 135 боєзіткнень, росіяни найбільш активні на Покровському напрямку
09:06
НАТО, Трамп
Трамп після розмови із Зеленським заявив про переговори між Україною та Росією
09:00
Огляд
Спорт поза політикою, Жуль Верн в Україні, міська миша в гостях у сільської - 5 книг про мирні явища воєнного життя
08:30
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
В Азовському морі чергують 3 військові кораблі РФ: ракетоносії - у пунктах базування
08:22
сили ППО
Українська ППО вночі збила 13 безпілотників
08:15
смерть рашистським окупантам
Літак, 7 танків і 990 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
08:03
OPINION
Олексій Панич
Трамп готовий купити мир
05:54
фейк
Росіяни вигадали фейк про виховательку у Вінниці, яка нібито вимила дитині рот з милом за розмови російською
04:39
Еліна Світоліна, теніс
Тенісистка Світоліна оголосила про припинення співпраці зі своїм тренером
03:11
На фото людина, що працює за комп'ютером
США ввели санкції проти російських хакерів
02:42
медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД"
До експлуатації у ЗСУ допустили український медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV