Вболівальники заспівали "Путін - ху*ло" на матчі Грузія - Туреччина
Вболівальники збірної Грузії скандували "Путін – ху*ло" під час матчу Євро-2024 проти Туреччини
Відео моменту зняли журналісти "Трибуни".
Зустріч 1-го туру Євро-2024 Туреччина - Грузія (3:1) пройшла у Дортмунді на стадіоні "Сигнал Ідуна Парк". Це перший матч в історії грузин на великих турнірах.
Грузинські фанати яскраво підтримали свою команду на історичному матчі. Зокрема, запамʼятались виконанням легендарної пісні про російського диктатора "Путін - ху*ло".
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