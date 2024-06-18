Вболівальники заспівали "Путін - ху*ло" на матчі Грузія - Туреччина

Відео моменту зняли журналісти "Трибуни".

Зустріч 1-го туру Євро-2024 Туреччина - Грузія (3:1) пройшла у Дортмунді на стадіоні "Сигнал Ідуна Парк". Це перший матч в історії грузин на великих турнірах.

Грузинські фанати яскраво підтримали свою команду на історичному матчі. Зокрема, запамʼятались виконанням легендарної пісні про російського диктатора "Путін - ху*ло".