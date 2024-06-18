Туреччина перемогла Грузію на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Туреччина - Грузія, який пройшов у Дортмунді, закінчився перемогою номінальних господарів з рахунком 3:1. У ворота грузинів голи забили Мерт Мюлдюр і Арда Гулєр. За Грузію відзначився Жорж Мікаутадзе.

Драматичною вийшла кінцівка матчу. Грузини програвали 1:2 та мали хороші шанси зрівняти рахунок. Під час кутового на 97-й хвилині голкіпер Гіоргі Мамардашвілі побіг у чужу штрафну, проте турки перехопили мʼяч. В результаті Керем Актюркоглу пробіг все поле та успішно пробив по порожніх воротах.

У групі F також змагаються Португалія і Сербія, які свій матч розпочнуть о 22:00.

Євро-2024

Група F

1-й тур

18 червня

Туреччина – Грузія 3:1

Голи: Мюлдюр, 25, Гулєр, 65, Актюркоглу, 90+7 - Мікаутадзе, 32

Як збірна України грає на Євро-2024

Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.