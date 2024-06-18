Туреччина перемогла Грузію на Євро-2024
У 1-му турі групового раунду Євро-2024 збірна Туреччини перемогла Грузію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Туреччина - Грузія, який пройшов у Дортмунді, закінчився перемогою номінальних господарів з рахунком 3:1. У ворота грузинів голи забили Мерт Мюлдюр і Арда Гулєр. За Грузію відзначився Жорж Мікаутадзе.
Драматичною вийшла кінцівка матчу. Грузини програвали 1:2 та мали хороші шанси зрівняти рахунок. Під час кутового на 97-й хвилині голкіпер Гіоргі Мамардашвілі побіг у чужу штрафну, проте турки перехопили мʼяч. В результаті Керем Актюркоглу пробіг все поле та успішно пробив по порожніх воротах.
У групі F також змагаються Португалія і Сербія, які свій матч розпочнуть о 22:00.
Євро-2024
Група F
1-й тур
18 червня
Туреччина – Грузія 3:1
Голи: Мюлдюр, 25, Гулєр, 65, Актюркоглу, 90+7 - Мікаутадзе, 32
Як збірна України грає на Євро-2024
Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
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