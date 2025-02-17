У Києві школярі показали сценку з нібито побиттям військового ТЦК: поліція й управління освіти почали перевірку
Поліція і управління освіти проводять перевірку за фактом інциденту в школі №309, де учні під час вистави продемонстрували побиття представника ТЦК
Про це повідомляє Поліція Києва і Дарницька районна державна адміністрація.
Зазначається, що інцидент стався у ЗОШ №309. Під час проведення святкового заходу учні продемонстрували на сцені побиття представника ТЦК.
Правоохоронці виявили це в соцмережах.
Наразі співробітники поліції спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми "акторами", повідомили у відомстві.
Крім того, управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка цьому випадку.
- Держбюро розслідування веде на різних стадіях досудового розслідування близько 300 справ, у яких фігурують працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.37 Купівля 41.37Продаж 41.9
- EUR Купівля 43.3Продаж 43.98
- Актуальне
- Важливе