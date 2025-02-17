У Києві школярі показали сценку з нібито побиттям військового ТЦК: поліція й управління освіти почали перевірку

Про це повідомляє Поліція Києва і Дарницька районна державна адміністрація.

Зазначається, що інцидент стався у ЗОШ №309. Під час проведення святкового заходу учні продемонстрували на сцені побиття представника ТЦК.

Правоохоронці виявили це в соцмережах.

Наразі співробітники поліції спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми "акторами", повідомили у відомстві.

Крім того, управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка цьому випадку.