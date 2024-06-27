Кличко уточнив, що у Києві сталося коротке замикання на трансформаторній підстанції
У Шевченківському районі Києва сталося коротке замикання на трансформаторній підстанції. Мер міста Віталій Кличко спростував інформацію про вибух на енергооб'єкті
Про це він повідомив у телеграм-каналі.
"На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення. Подальшого горіння немає", - написав Кличко.
Він також додав, що руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає.
О 18:41 мер Києва повідомляв, що на енергообʼєкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і спалахнула пожежа.
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