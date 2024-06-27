У Києві на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг: чотири станції зачинені на вхід
У Києві 27 червня на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. Тимчасово зачинили на вхід станції "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна"
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"На станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова".
Про зміни та відновлення руху повідомлять додатково, додали у КМДА.
- З 27 червня до 1 липня через прогнозовану спеку в Києві посилили обмеження руху вантажівок.
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