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У Києві на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг: чотири станції зачинені на вхід

27 червня, 2024 четвер
11:53
Суспільство метро

У Києві 27 червня на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. Тимчасово зачинили на вхід станції "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна"

Зміст

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"На станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова". 

Про зміни та відновлення руху повідомлять додатково, додали у КМДА.

  • З 27 червня до 1 липня через прогнозовану спеку в Києві посилили обмеження руху вантажівок.
Теги:
Україна
транспорт
новини Києва
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