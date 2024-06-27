У Києві на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг: чотири станції зачинені на вхід

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"На станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова".

Про зміни та відновлення руху повідомлять додатково, додали у КМДА.