У Києві посилили обмеження руху вантажівок. Деталі

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал КМДА.

"При температурі повітря понад +28 °C із 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі Києва діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - пише КМДА.

Посилені обмеження діятимуть у Києві з 27 червня до 1 липня. Поліціянти контролюватимуть дотримання правил.

"Просимо водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей", - додали в адміністрації.