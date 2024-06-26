У Києві посилили обмеження руху вантажівок. Деталі
З 27 червня до 1 липня через прогнозовану спеку в Києві посилили обмеження руху вантажівок
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал КМДА.
"При температурі повітря понад +28 °C із 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі Києва діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - пише КМДА.
Посилені обмеження діятимуть у Києві з 27 червня до 1 липня. Поліціянти контролюватимуть дотримання правил.
"Просимо водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей", - додали в адміністрації.
- В Україні в середу, 26 червня, прогнозують суху та сонячну погоду, втім, у кількох регіонах пройде дощ. Надалі температура повітря підвищуватиметься, опади малоймовірні, лише на крайньому заході та в Карпатах можливі локальні дощі та грози".
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