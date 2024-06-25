Переважно сухо, в кількох регіонах - дощ: Наталка Діденко про погоду в Україні 26 червня
В Україні у середу, 26 червня, прогнозують суху та сонячну погоду, втім, у кількох регіонах пройде дощ
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Вказано, що 26 червня в Україні переважно буде сухо та сонячно. Дощ та місцями грози можливі лише в Карпатах та ввечері на Сумщині, Полтавщині та Харківщині.
Температура коливатиметься на рівні +24...+29 °C, на півдні буде до +30 °C.
У столиці України буде сонячно та сухо. Температура повітря триматиметься позначки +26 °C.
"Надалі температура повітря підвищуватиметься, опади малоймовірні, лише на крайньому заході та в Карпатах можливі локальні дощі та грози", - додала синоптикиня.
Фото: t.me/PohodaNatalka
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.44 Купівля 40.44Продаж 40.94
- EUR Купівля 43.36Продаж 44.11
- Актуальне
- Важливе