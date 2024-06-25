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Переважно сухо, в кількох регіонах - дощ: Наталка Діденко про погоду в Україні 26 червня

25 червня, 2024 вiвторок
12:42
Суспільство літо

В Україні у середу, 26 червня, прогнозують суху та сонячну погоду, втім, у кількох регіонах пройде дощ

Зміст

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Вказано, що 26 червня в Україні переважно буде сухо та сонячно. Дощ та місцями грози можливі лише в Карпатах та ввечері на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. 

Температура коливатиметься на рівні +24...+29 °C, на півдні буде до +30 °C.

 У столиці України буде сонячно та сухо. Температура повітря триматиметься позначки +26 °C.

"Надалі температура повітря підвищуватиметься, опади малоймовірні, лише на крайньому заході та в Карпатах можливі локальні дощі та грози", - додала синоптикиня. 

Фото: t.me/PohodaNatalka

Теги:
Україна
Карпати
Полтавщина
Сумщина
Прогноз погоди
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Погода з Наталкою Діденко
Харківщина
погода в Україні
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