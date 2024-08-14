У Києві стрімко зростає захворюваність на COVID-19
У столиці України фіксують підвищення захворюваності на COVID-19. За другий тиждень серпня в Києві захворіли 1 283 людини, з них 174 дитини
Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.
Так, у червні було 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, у липні - на початку серпня - 1 660. Натомість за другий тиждень серпня вже захворіли 1 283 людини, з них 174 дитини.
Крім цього, зростає кількість госпіталізованих, серед яких з’являються хворі, що потребують штучної вентиляції легень.
"Хворий, який не надто потерпає від симптомів, "списує" їх на втому, звичайний нежить, навіть на алергічні реакції через цвітіння амброзії, наприклад. А тому продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати COVID", - каже Гінзбург.
- Протягом місяця в Україні зросла кількість захворювань на близько 10 тис. випадків.
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