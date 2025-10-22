У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ
Після російської атаки вночі й вранці 22 жовтня у столиці, в Київській та Дніпропетровській, Черкаській областях зокрема запровадили екстрені відключення електроенергії
Про це повідомив ДТЕК.
"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", – зазначила група.
Також про графіки аварійних відключень попередив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Такі ж графіки діяють для мешканців Сумщини та Полтавщини.
"Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались там, де це дозволяє безпекова ситуація", – поінформували в Міненерго.
Зазначено, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації.
- У вівторок ввечері, 21 жовтня, російські окупаційні війська здійснили запуск ударних безпілотників по території України. Унаслідок нічної й ранкової атаки в Запоріжжі дістали поранень 13 людей. У Києві дві людини загинули.
