У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ

Про це повідомив ДТЕК.

"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", – зазначила група.

Також про графіки аварійних відключень попередив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Такі ж графіки діяють для мешканців Сумщини та Полтавщини.

"Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались там, де це дозволяє безпекова ситуація", – поінформували в Міненерго.

Зазначено, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації.