Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 22 жовтня
У вівторок ввечері, 21 жовтня, російські окупаційні війська здійснили запуск ударних безпілотників по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 22:26 ворожі дрони зафіксували на Херсонщині, курс північно-західний.
О 22:58 Сумщину попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.
ПС о 23:10 повідомили про ударні безпілотники в районі Павлограду з південного напрямку.
О 23:37 ворожий дрон прямував на Дніпро зі сходу.
О 23:48 групи БПЛА рухались на північному заході Харківщини, курс південний.
"Татарбунарський р-н. (Одещина) загроза ударних БПЛА з Чорного моря", - написали Повітряні сили о 00:05.
О 00:29 ворожий безпілотник курсував у напрямку Кам'янського зі сходу.
Станом на 00:36 дрони фіксували:
- Групи на південному заході Харківщини рухаються у напрямку Кам'янського (Дніпровщина).
- Групи на північному заході Харківщини рухаються на південь, вектор руху Полтава/Кам'янське.
- Групи з Херсонщини у напрямку Одещини через Чорне море.
- Інші групи продовжують політ у Татарбунарському р-ні. Одещини.
Новина доповнюватиметься...
