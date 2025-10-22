Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 22 жовтня
Оновлено

Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 22 жовтня

Марія Музиченко
22 жовтня, 2025 середа
00:52
Війна з Росією БПЛА, шахед, дрон

У вівторок ввечері, 21 жовтня, російські окупаційні війська здійснили запуск ударних безпілотників по території України

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 22:26 ворожі дрони зафіксували на Херсонщині, курс північно-західний.

О 22:58 Сумщину попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.

ПС о 23:10 повідомили про ударні безпілотники в районі Павлограду з південного напрямку.

О 23:37 ворожий дрон прямував на Дніпро зі сходу.

О 23:48 групи БПЛА рухались на північному заході Харківщини, курс південний.

"Татарбунарський р-н. (Одещина) загроза ударних БПЛА з Чорного моря", - написали Повітряні сили о 00:05.

О 00:29 ворожий безпілотник курсував у напрямку Кам'янського зі сходу.

Станом на 00:36 дрони фіксували:

  • Групи на південному заході Харківщини рухаються у напрямку Кам'янського (Дніпровщина).
  • Групи на північному заході Харківщини рухаються на південь, вектор руху Полтава/Кам'янське.
  • Групи з Херсонщини у напрямку Одещини через Чорне море.
  • Інші групи продовжують політ у Татарбунарському р-ні. Одещини.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
російська армія
безпілотник
повітряна тривога
