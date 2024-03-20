У Києві та області до кінця доби протримається туман: видимість 200-500 метрів

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 20 березня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності", - йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі попередили про можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць унаслідок туману.