У Києві та області до кінця доби протримається туман: видимість 200-500 метрів
У середу, 20 березня, у столиці та області до кінця доби утримається туман. Видимість буде не більше ніж 500 метрів
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 20 березня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності", - йдеться у повідомленні.
В Укргідрометцентрі попередили про можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць унаслідок туману.
- Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що 20 березня у більшості регіонів України очікується дощова погода, місцями можливий також мокрий сніг.
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