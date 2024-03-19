Синоптикиня Наталка Діденко попередила про дощ 20 березня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що 20 березня в більшості областей України очікується дощ, часом із мокрим снігом. Лише в східній частині опади малоймовірні.

Впродовж дня температура сягатиме +5...+9 °C, у східних областях, в Криму та на Закарпатті буде +8...+12 °C.

Погода у столиці

У Києві синоптикиня прогнозує дощ та температуру близько +5 °C. Потепління прийде на наступний день, 21 березня.