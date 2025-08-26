Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство У Києві відкрили протезний центр Human Titans за підтримки мера Берліна

У Києві відкрили протезний центр Human Titans за підтримки мера Берліна

Дар'я Тарасова
26 серпня, 2025 вiвторок
17:48
Суспільство

На базі однієї з київських лікарень відкрили протезний центр Human Titans, який надаватиме допомогу пораненим воїнам та цивільним, які потребують сучасного протезування й реабілітації

Зміст

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

26 серпня у Києві відкрили надзвичайно важливий об’єкт – протезний центр Human Titans. Він працюватиме на базі однієї з міських лікарень й надаватиме допомогу пораненим воїнам та цивільним, які потребують сучасного протезування й реабілітації.

За словами Кличка, ідея створення центру виникла під час його візиту до Берліна близько 2-х років тому. Тоді вони відвідали військовий шпиталь Бундесверу, де відновлювалися українські захисники.

"Завдяки підтримці мера Берліна Кая Веґнера, благодійної організації Life Bridge Ukraine та компанії ONUR GROUP Ukraine вдалося реалізувати цей проєкт. ONUR GROUP Ukraine взяла на себе більшу частину витрат на капремонт приміщень протезного центру — понад 29 млн грн. З міського бюджету спрямували 11,2 млн грн", - зазначив мер Києва.

Обладнання, яке придбала і передала Life Bridge Ukraine, почали вводити в експлуатацію в червні.

фото: телеграм-каанал Віталія Кличка

"Фахівці центру вже працюють на ньому і розпочали виготовляти протези. Центр також обладнаний 3D-сканером для виготовлення високоточних компонентів протезів", - уточнив Кличко.

Він додав, що за тестовий час роботи закладу протезування отримали 10 ветеранів з різних регіонів України. 6 техніків-протезистів центру пройшли навчання у центрах протезування в Берліні. Також в межах проєкту близько 60 українських військових з ампутаціями нижніх кінцівок різних ступенів складності отримали протезування у військовому шпиталі Бундесверу.

 

Теги:
Новини
Україна
Медицина
Технології
Війна з Росією
новини Києва
Читайте також:
Україна Польща
Автор Юрій Мартинович
25 серпня, 2025 понедiлок
"А якщо всі українці виїдуть, хто тоді працюватиме?": вето президента Польщі на виплати біженцям спричинило хвилю обговорень
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
дитсадок
Автор Зіновія Воронович
25 серпня, 2025 понедiлок
Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти
Київ
+16.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 47.92
    Продаж 48.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
26 серпня
19:36
ШІ-асистент, еНотаріат і "Шлях пораненого": Федоров анонсував 6 сервісів у Дії
19:34
Кароль Навроцький
Вето Навроцького вдарить насамперед по українках з дітьми: експерт про те, скільки українців може залишитись без соцдопомоги у Польщі
19:29
Ексклюзив
Точність - до 10 метрів в умовах непрацюючого GPS: Defense Express про американські ракети проєкту ERAM
19:26
ВАКС
Бізнесмен Тищенко хоче укласти угоду із САП, згідно із якою заплатить у 5 разів менше за суму завданих збитків
19:11
Оновлено
Кабмін
Уряд оновив порядок перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років під час воєнного стану
18:50
Ексклюзив
Росіяни готуються до третьої хвилі наступальних дій на Запорізькому напрямку, - Андрющенко
18:28
Ексклюзив
Китай прапор
"Спроба продемонструвати під прапором Китаю об'єднання проти "ненависного Заходу": Огризко про саміт ШОС у Тяньцзіні
18:21
Огляд
польща кордон
Новий виток напруги на кордоні Польщі й Білорусі: що відбувається та чому ситуація загострюється
18:20
Викрадала обручки та особисті речі загиблих військових: на Харківщині затримали співробітницю моргу
18:02
В Естонії впав дрон, поліція припускає, що він український. Міноборони Україну не звинувачує
18:00
OPINION
Єжи Вуйцік
День сорому після Дня Незалежності: інструкція з цинізму
17:57
Кіт Келлог
Посольство США наймало додаткову охорону для Келлога в Києві через "натовп шанувальників", - NYP
17:31
наручники
Агент ФСБ, який зливав ворогу маршрути ешелонів ЗСУ на Дніпровщині, отримав 15 років вʼязниці
17:23
Оновлено
окупанти, оркі, російські солдати
DeepState заявив про окупацію двох населених пунктів на Дніпровщині, у Генштабі спростували
17:15
Ексклюзив
Путін та президент Ірану Пезешкіан
"Іран звинувачує РФ у зраді, відносини між країнами погіршуються": експерт-міжнародник Семиволос назвав причину
17:10
Умєров і Єрмак прибули у Катар
17:04
Оновлено
на фото Володимир Зеленський з військовими
Зеленський провів нараду з військовими: Сирський заявив про позитивні тенденції на прикордонні Сумщини та Харківщини
16:37
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 71 бій, третину з них - на Покровському напрямку
16:29
Огляд
Від ікони кіно до скандальної участі в московському кінофестивалі: що відомо про Вуді Аллена та інші конфузи з ним
16:29
У США вбили 23-річну біженку з України: підозрюваного арештували
16:00
OPINION
Росіяни активізувались у Серебрянському лісі: як це впливає на ситуацію на Лиманському напрямку
15:56
Shahed-136
Встановлюють комплекс "Панцир": "Атеш" розповів, як росіяни намагаються захистити завод із виробництва "шахедів" в Алабузі
15:52
Анонс
Анатолій Трубін
Ліга чемпіонів: розклад і результати вирішальних матчів відбору
15:34
Україна і Велика Британія обговорили спільне виробництво дронів
15:06
Трамп на даху
Південна Корея побоювалася повтору "моменту Зеленського" під час зустрічі президента Лі Дже Мьона з Трампом в Овальному кабінеті
14:52
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:36
Оновлено
Шахта "Відродження"
Росія обстріляла шахту на Донеччині: один гірник загинув, є поранені
14:35
Сергій Ребров
Ребров обрав склад збірної України для старту відбору ЧС-2026
14:24
На фото: Вуді Аллен на 80-му Венеційському кінофестивалі
Вуді Аллен про виступ на кінофестивалі у Москві: Не вважаю припинення культурного діалогу гарним способом допомогти
14:20
Огляд
Третина учнів залишають школи: чому Польща втрачає українських старшокласників
14:14
В російській Ухті вдруге за півроку загорівся НПЗ
Україна вивела з ладу 17% потужностей нафтопереробки РФ, - Reuters
14:10
Росіяни на Харківщині атакували автівку з гуманітарною допомогою: є постраждалі
14:05
OPINION
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
13:44
У Франківську патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку
У Києві оштрафували за порушення ПДР мобільну вогневу групу: в поліції прояснили ситуацію
13:35
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Індія зменшить закупівлі російської нафти перед підвищенням мит США, - Bloomberg
13:20
Дмитро Лубінець
Україна та РФ обмінялися листами від військовополонених, - Лубінець
13:15
Матеуш Моравецький
Експрем'єр Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "символіки Бандери"
12:52
на фото захисник, який 5 днів повз до українських позицій із перерізаним горлом
На Дніпровщині лікують нацгвардійця, який 5 днів повз до українських позицій із перерізаним горлом
12:47
У Китаї супутникові знімки зафіксували десятки видів зброї, здатної завдати ударів США, - Bloomberg
12:42
спека
"Хвиля холоду вже починає відкочуватися назад": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 27 серпня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV