У Києві відкрили протезний центр Human Titans за підтримки мера Берліна

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

26 серпня у Києві відкрили надзвичайно важливий об’єкт – протезний центр Human Titans. Він працюватиме на базі однієї з міських лікарень й надаватиме допомогу пораненим воїнам та цивільним, які потребують сучасного протезування й реабілітації.

За словами Кличка, ідея створення центру виникла під час його візиту до Берліна близько 2-х років тому. Тоді вони відвідали військовий шпиталь Бундесверу, де відновлювалися українські захисники.

"Завдяки підтримці мера Берліна Кая Веґнера, благодійної організації Life Bridge Ukraine та компанії ONUR GROUP Ukraine вдалося реалізувати цей проєкт. ONUR GROUP Ukraine взяла на себе більшу частину витрат на капремонт приміщень протезного центру — понад 29 млн грн. З міського бюджету спрямували 11,2 млн грн", - зазначив мер Києва.

Обладнання, яке придбала і передала Life Bridge Ukraine, почали вводити в експлуатацію в червні.

фото: телеграм-каанал Віталія Кличка

"Фахівці центру вже працюють на ньому і розпочали виготовляти протези. Центр також обладнаний 3D-сканером для виготовлення високоточних компонентів протезів", - уточнив Кличко.

Він додав, що за тестовий час роботи закладу протезування отримали 10 ветеранів з різних регіонів України. 6 техніків-протезистів центру пройшли навчання у центрах протезування в Берліні. Також в межах проєкту близько 60 українських військових з ампутаціями нижніх кінцівок різних ступенів складності отримали протезування у військовому шпиталі Бундесверу.