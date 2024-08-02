У Київському зоопарку житимуть "штатні" сови ГУР
Під час бойового завдання у Харківській області військові 92-ї бригади ЗСУ врятували двох совенят. Відтепер птахи житимуть у спеціальному авіарії в Київському зоопарку
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Зазначається, що птахів звуть Арей та Маґура. Під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБ знайшли совенят у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території
"Вони перебували у клітці голодні та виснажені - їх евакуювали із зони бойових дій", - повідомляють у розвідці.
Оскільки сова є символом Воєнної розвідки України, воїни 92-ї бригади передали врятованих птахів під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Натомість він вирішив, щоб сови жили у Київському зоопарку.
"Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре - 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре", - сказав гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.
- Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що російські окупанти продовжують вивозити тварин з "Асканії Нової" на територію РФ та тимчасового окупованого Криму.
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