Окупанти вивозять тварин з заповідника "Асканія Нова" на територію Криму та Росії, - заступник голови Херсонської облради Соболевський
Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що російські окупанти продовжують вивозити тварин з "Асканії Нової" на територію РФ та тимчасового окупованого Криму
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Так, дійсно з тимчасового окупованого Криму до заповідника "Асканія Нова" приїхав представник РФ Олег Зубков, який начебто опікується тваринами. Вони вивозять тварин у бік Криму та на територію РФ. Вони про це відкрито заявляють і це постійний процес. Окупанти називають це обміном фонду", - повідомив Соболевський.
За словами заступника обласної ради, російські окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України.
"Нібито окупанти завозили тварин до заповідника "Асканія Нова" з території РФ. Втім, ми не маємо підтвердження такої інформації. Те, що окупанти вивозили тварин з “Асканії Нової” до Криму і не тільки, ми маємо підтвердження. Тому мародерити наші тимчасово окуповані території вони продовжують", - додав він.
- 27 червня у Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни для імітації туризму в тимчасово окупованих регіонах, зокрема на території біосферного заповідника "Асканія-Нова", завозять працівників харчової промисловості з Ростовської області та Криму на "екскурсії"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.85
- EUR Купівля 43.22Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе