Окупанти вивозять тварин з заповідника "Асканія Нова" на територію Криму та Росії, - заступник голови Херсонської облради Соболевський

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Так, дійсно з тимчасового окупованого Криму до заповідника "Асканія Нова" приїхав представник РФ Олег Зубков, який начебто опікується тваринами. Вони вивозять тварин у бік Криму та на територію РФ. Вони про це відкрито заявляють і це постійний процес. Окупанти називають це обміном фонду", - повідомив Соболевський.

За словами заступника обласної ради, російські окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України.

"Нібито окупанти завозили тварин до заповідника "Асканія Нова" з території РФ. Втім, ми не маємо підтвердження такої інформації. Те, що окупанти вивозили тварин з “Асканії Нової” до Криму і не тільки, ми маємо підтвердження. Тому мародерити наші тимчасово окуповані території вони продовжують", - додав він.