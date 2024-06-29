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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти вивозять тварин з заповідника "Асканія Нова" на територію Криму та Росії, - заступник голови Херсонської облради Соболевський
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Окупанти вивозять тварин з заповідника "Асканія Нова" на територію Криму та Росії, - заступник голови Херсонської облради Соболевський

29 червня, 2024 субота
09:18
Війна з Росією

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що російські окупанти продовжують вивозити тварин з "Асканії Нової" на територію РФ та тимчасового окупованого Криму

Зміст

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Так, дійсно з тимчасового окупованого Криму до заповідника "Асканія Нова" приїхав представник РФ Олег Зубков, який начебто опікується тваринами. Вони вивозять тварин у бік Криму та на територію РФ. Вони про це відкрито заявляють і це постійний процес. Окупанти називають це обміном фонду", - повідомив Соболевський.

За словами заступника обласної ради, російські окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України.

"Нібито окупанти завозили тварин до заповідника "Асканія Нова" з території РФ. Втім, ми не маємо підтвердження такої інформації. Те, що окупанти вивозили тварин з “Асканії Нової” до Криму і не тільки, ми маємо підтвердження. Тому мародерити наші тимчасово окуповані території вони продовжують", - додав він.

  • 27 червня у Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни для імітації туризму в тимчасово окупованих регіонах, зокрема на території біосферного заповідника "Асканія-Нова", завозять працівників харчової промисловості з Ростовської області та Криму на "екскурсії"
Теги:
Україна
Крим
Херсонщина
мародерство
окуповані території
окупанти
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