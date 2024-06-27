РФ завезла до Асканії-Нової на "екскурсії" 160 осіб з Ростовської області й Криму для імітації туризму, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У межах "промислового туризму" РФ на "екскурсії" завезла до "Асканії-Нової" 160 осіб. Усі вони - працівники харчової промисловості з тимчасово окупованого Криму й Ростовської області.

"Зауважимо, що на території заповіднику функціонують військові обʼєкти ЗС РФ. Таким чином, організація екскурсій є цинічним наражанням на небезпеку цивільних осіб", - підкреслює ЦНС.