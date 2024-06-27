РФ завезла до Асканії-Нової на "екскурсії" 160 осіб з Ростовської області й Криму для імітації туризму, - Спротив
Росіяни для імітації туризму в тимчасово окупованих регіонах, зокрема на території біосферного заповідника "Асканія-Нова", завозять працівників харчової промисловості з Ростовської області та Криму на "екскурсії"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У межах "промислового туризму" РФ на "екскурсії" завезла до "Асканії-Нової" 160 осіб. Усі вони - працівники харчової промисловості з тимчасово окупованого Криму й Ростовської області.
"Зауважимо, що на території заповіднику функціонують військові обʼєкти ЗС РФ. Таким чином, організація екскурсій є цинічним наражанням на небезпеку цивільних осіб", - підкреслює ЦНС.
- 17 червня повідомлялось, що Російська Федерація імітує курортний сезон на узбережжі Азовського моря і продає тури до тимчасово окупованих Бердянська й Кирилівки мешканцям Ростова.
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