РФ мілітаризувала Азовське узбережжя: Федоров розповів про імітацію курортного сезону на ТОТ

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог удає, що захоплене узбережжя Азовського моря є популярним відпочинком серед росіян. Зокрема, окупанти продають тури вихідного дня до Бердянська та Кирилівки мешканцям Ростова.

Проте Федоров наголосив, що курорти Азовського узбережжя наразі є військовими базами РФ.

"Там, де раніше відпочивали українці з дітьми, зараз ворог розміщує свої підрозділи та людей, бо до Азовського узбережжя складно дотягтися нашим військовим", - зазначає глава ОВА.

Він підкреслив, що російські загарбники перетворили тимчасово окуповані українські курорти на великий мілітарний об’єкт, тому курортного сезону там немає.

Також Федоров нагадав про статистику, за якою у 2021 році курорти Приазов’я відвідали понад 5 млн туристів.