РФ мілітаризувала Азовське узбережжя: Федоров розповів про імітацію курортного сезону на ТОТ
Російська Федерація імітує курортний сезон на узбережжі Азовського моря і продає тури до тимчасово окупованих Бердянська й Кирилівки мешканцям Ростова
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.
За його словами, ворог удає, що захоплене узбережжя Азовського моря є популярним відпочинком серед росіян. Зокрема, окупанти продають тури вихідного дня до Бердянська та Кирилівки мешканцям Ростова.
Проте Федоров наголосив, що курорти Азовського узбережжя наразі є військовими базами РФ.
"Там, де раніше відпочивали українці з дітьми, зараз ворог розміщує свої підрозділи та людей, бо до Азовського узбережжя складно дотягтися нашим військовим", - зазначає глава ОВА.
Він підкреслив, що російські загарбники перетворили тимчасово окуповані українські курорти на великий мілітарний об’єкт, тому курортного сезону там немає.
Також Федоров нагадав про статистику, за якою у 2021 році курорти Приазов’я відвідали понад 5 млн туристів.
- 13 травня стало відомо, що російські окупанти анонсують "курортний сезон" на узбережжі Азовського моря, щоб використати людей, які там відпочиватимуть, як живий щит.
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