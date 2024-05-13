Росіяни анонсували "курортний сезон" на Азовському морі, аби використати людей як живий щит, - Федоров

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Про жодний курортний сезон не йдеться. Це вони (росіяни, - ред.) роблять для того, щоб використати свою стандартну практику живого щита", - сказав він.

Федоров наголосив, окупанти неодноразово розташовували свої військові бази в житлових кварталах, школах і дитячих садках, аби прикритись цивільними.

Також очільник Запорізької ОВА підкреслив, що окупант уже розмістив свої військові сили, склади з боєприпасами й тренувальні бази на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману.

"Саме тому ворог буде намагатися завозити примусово туди відпочивальників начебто через профсоюзи, які будуть робити такий живий щит для їхніх військових баз", - резюмував Федоров.